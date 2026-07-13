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Kerala Weather Report: ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് ശമനം; വരുന്ന 5 ദിവസത്തേക്ക് പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പില്ല

Kerala Latest Weather Report: കേരള-കർണാടക-ലക്ഷദീപ് തീരങ്ങളിൽ ഇന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 13, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:32 AM IST
Kerala Weather Report: ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് ശമനം; വരുന്ന 5 ദിവസത്തേക്ക് പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പില്ല
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Kerala Weather Report: ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് ശമനം; വരുന്ന 5 ദിവസത്തേക്ക് പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പില്ല
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