Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Kerala Monsoon Alert: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; 3 ഇടങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

Kerala Monsoon Alert: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; 3 ഇടങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

Kerala Latest Weather Report: കേരളത്തില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില്‍ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 17, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:19 AM IST
Kerala Monsoon Alert: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; 3 ഇടങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
US Iran Conflict: ആറാം ദിനവും കനത്ത ആക്രമണം തുടർന്ന് യുഎസ്; റെയില്‍വെ സ്‌റ്റേഷനും പാലങ്ങളും തകർത്തു; തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ
us iran war1 hr ago
2
neet result2 hrs ago
3
Karkidakam3 hrs ago
4
PrabhasJul 16
5
Puri Rath YatraJul 16