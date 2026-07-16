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Kerala Weather Updates: ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു; സംസ്ഥാനത്ത് മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

Kerala Monsoon Latest Updates: ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉയർന്ന താപനില സാധാരണയേക്കാൾ 4 മുതൽ 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 16, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:37 AM IST
Kerala Weather Updates: ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു; സംസ്ഥാനത്ത് മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Kerala Weather Updates: ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു; സംസ്ഥാനത്ത് മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
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