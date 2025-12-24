Kerala Weather Updates: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മാറി; മലയോര ജില്ലകളിൽ അതിശൈത്യം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മാറിയതായി റിപ്പോർട്ട്. മലയോര ജില്ലകളിൽ അതിശൈത്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടങ്ങളിൽ 10 ഡിഗ്രിക്ക് താഴെയാണ് താപനില.
വരുന്ന നാല് ദിവസത്തേയ്ക്ക് ഒരു ജില്ലയിലും പ്രത്യേക മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല. മൂന്നാറിലെ തോട്ടം മേഖലയായ ലെച്ച്മി സെക്ഷനിൽ മൈനസ് ഒന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തിയ കുറഞ്ഞ താപനില. മൂന്നാറിലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും തണുപ്പ് അതിശക്തമാണ്. സെവൻമലേ സെക്ഷനിലും നല്ലതണ്ണിയിലും ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ് താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ദേവികുളത്ത് രണ്ട് ഡിഗ്രിയും മാട്ടുപ്പെട്ടിയിൽ നാല് ഡിഗ്രിയും താപനില താഴ്ന്നു. മൂന്നാർ ടൗണിൽ താരതമ്യേന ഭേദപ്പെട്ട 6.6 ഡിഗ്രിയാണ് താപനിലയെങ്കിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ കടുത്ത തണുപ്പ് ടൗണിലും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്.
വരും ദിവസങ്ങളിലും അന്തരീക്ഷം തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ താപനില ഇനിയും കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. തണുപ്പ് കടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വയോധികരും കുട്ടികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
