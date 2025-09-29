English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Weather Updates Today: സംസ്ഥാനത്ത് മഴയുടെ തീവ്രത കുറയുന്നു; ഇന്ന് പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പില്ല

Kerala Weather Updates Today: കേരള-കർണാടക-ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഇന്നും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 29, 2025, 08:14 AM IST
  • സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നുമുതൽ മഴയുടെ ശക്തി കുറയുന്നു
  • അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് പ്രത്യേക മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല

Read Also

  1. Kerala Weather Update: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും വ്യാപക മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; 11 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

Trending Photos

Health Benefits of Honey: തേനിന് ഇത്ര ഏറെ ഗുണങ്ങളോ!
7
honey
Health Benefits of Honey: തേനിന് ഇത്ര ഏറെ ഗുണങ്ങളോ!
Kerala Samrudhi SM 22 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരുകോടിയുടെ സമൃദ്ധി ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result Today
Kerala Samrudhi SM 22 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരുകോടിയുടെ സമൃദ്ധി ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
Today&#039;s Horoscope: സെപ്റ്റംബറിലെ അവസാന ഞായർ, ഇന്ന് നേട്ടം ആർക്കൊക്കെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope: സെപ്റ്റംബറിലെ അവസാന ഞായർ, ഇന്ന് നേട്ടം ആർക്കൊക്കെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവേറും; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവേറും; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Kerala Weather Updates Today: സംസ്ഥാനത്ത് മഴയുടെ തീവ്രത കുറയുന്നു; ഇന്ന് പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പില്ല

തിരുവനന്തപുരം:  സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നുമുതൽ മഴയുടെ ശക്തി കുറയുന്നു.  അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് പ്രത്യേക മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല.  വരുന്ന മണിക്കൂറിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ  ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: കളിക്കളത്തിലും ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ, ഫലം ഒന്നുതന്നെ; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ വൈറലാകുന്നു

ഇന്ന് ചില ഒറ്റപ്പെട്ടിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 30 മുതൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടലിന്റെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അറിയിപ്പിലുണ്ട്.  

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവേറും; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

തെക്കൻ ഗുജറാത്ത് അതിനോട് ചേർന്ന വടക്കൻ കൊങ്കൺ തീരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. നാളെ ഗുജറാത്ത്, കൊങ്കൺ, തെക്കൻ ഉൾക്കടൽ, മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, തമിഴ്നാട് തീരത്തിന്റെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരം & ആൻഡമാൻ കടൽ, ഗൾഫ് ഓഫ് മന്നാർ, അതിനോട് ചേർന്ന കന്യാകുമാരി പ്രദേശം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Kerala Rain AlertIMD ReportKerala MonsoonKerala Rain UpdatesNo Alert Today

Trending News