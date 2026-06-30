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Kerala Monsoon Updates: സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിയാഴ്ചവരെ മഴ തിമിർക്കും; ഓറഞ്ച് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്

Kerala Weather Latest Updates: കേരള-ലക്ഷദീപ് തീരങ്ങളിൽ വരെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ല

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 30, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:18 AM IST
Kerala Monsoon Updates: സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിയാഴ്ചവരെ മഴ തിമിർക്കും; ഓറഞ്ച് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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