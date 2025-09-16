English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Legislative Assembly: പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും വരെ സമരം; കസ്റ്റഡി മർദനങ്ങളിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരവുമായി പ്രതിപക്ഷം

Kerala Legislative Assembly Opposition Protest: എംഎൽഎ സനീഷ് കുമാറും എംഎൽഎ എകെഎം അഷ്റഫുമാണ് സത്യ​ഗ്രഹം ഇരുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 16, 2025, 05:36 PM IST
  • നിയമസഭയിൽ രണ്ടര മണിക്കൂറിൽ അധികം സമയം അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ ചർച്ച നടന്നു
  • കസ്റ്റഡി മർദ്ദനത്തിൽ പ്രതികളായ പോലീസ് ഉദ്യോ​​ഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിടണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം

Read Also

  1. മലാപറമ്പ് സ്കൂളടക്കം നാല് സ്കൂളുകള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിയമസഭയില്‍ പ്രത്യേക പ്രമേയം കൊണ്ട് വരും

Trending Photos

Washing Tips: വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, അബദ്ധം പറ്റല്ലേ..!
5
Washing Clothes
Washing Tips: വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, അബദ്ധം പറ്റല്ലേ..!
ഓർമ്മശക്തിയെ ബാധിക്കുന്ന 5 ദൈനംദിന ശീലങ്ങൾ
6
Brain Health
ഓർമ്മശക്തിയെ ബാധിക്കുന്ന 5 ദൈനംദിന ശീലങ്ങൾ
Amrit Sidhi Yog: അമൃതസിദ്ധിയോ​ഗത്താൽ ഇവർക്ക് ​ഗുണഫലങ്ങൾ ഉറപ്പ്; നിങ്ങളുമുണ്ടോ?
6
Astrology
Amrit Sidhi Yog: അമൃതസിദ്ധിയോ​ഗത്താൽ ഇവർക്ക് ​ഗുണഫലങ്ങൾ ഉറപ്പ്; നിങ്ങളുമുണ്ടോ?
Gold Rate Kerala Today: റെക്കോർഡ് വിലയിൽ കുതിച്ച് സ്വ‍ർണം; 82,000 കടന്നു, ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണത്തിന് ഇത്ര!
7
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: റെക്കോർഡ് വിലയിൽ കുതിച്ച് സ്വ‍ർണം; 82,000 കടന്നു, ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണത്തിന് ഇത്ര!
Kerala Legislative Assembly: പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും വരെ സമരം; കസ്റ്റഡി മർദനങ്ങളിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരവുമായി പ്രതിപക്ഷം

തിരുവനന്തപുരം: കുന്നംകുളം കസ്റ്റഡി മർദ്ദനത്തിൽ പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിയമസഭയിൽ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. സഭാ കവാടത്തിലാണ് സമരം. സഭാ കവാടത്തിൽ എംഎൽഎ സനീഷ് കുമാറും എംഎൽഎ എകെഎം അഷ്റഫുമാണ് സത്യ​ഗ്രഹം ഇരുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

കസ്റ്റഡി മർദ്ദനത്തിലെ പ്രതികളായ പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും വരെ സമരമിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട്. തൃശൂർ കുന്നംകുളത്തെയും പീച്ചിയിലെയും കസ്റ്റഡി മർദ്ദനങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ സമാനമായ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.

നിയമസഭയിൽ രണ്ടര മണിക്കൂറിൽ അധികം സമയം അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ ചർച്ച നടന്നു. കസ്റ്റഡി മർദ്ദനത്തിൽ പ്രതികളായ പോലീസ് ഉദ്യോ​​ഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിടണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം. എന്നാൽ പോലീസിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിരോധിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ സംസാരിച്ചത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും തമ്മിൽ വാക്പോര് നടന്നു. ഇരുവരും പരസ്പരം ചോദ്യങ്ങളുന്നയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടിയിൽ തൃപ്തരാകാതെ പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയി. കുന്നംകുളം കസ്റ്റഡി മർദ്ദനത്തിൽ പോലീസിനെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Kerala Legislative AssemblyCM Pinarayi Vijayanനിയമസഭ

Trending News