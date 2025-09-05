English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Onam 2025 Liquor Sale: ഓണത്തിന് 'പൂസായി' മലയാളി; റെക്കോർഡ് മദ്യവിൽപ്പന, 50 കോടിയുടെ വർധന, ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് കരുനാ​ഗപ്പള്ളി ഔട്ലെറ്റ്

Kerala Onam Liquor Sale: ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്യം വിറ്റഴിച്ചത് കരുനാ​ഗപ്പള്ളി ഔട്ലെറ്റിൽ നിന്നാണ്. കരുനാ​ഗപ്പള്ളി ഔട്ലെറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം 1.46 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ് വിറ്റത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 5, 2025, 11:58 AM IST
  • രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് കൊല്ലം ആശ്രാമം ഔട്ലെറ്റ് ആണ്
  • മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് മലപ്പുറം എടപ്പാൾ ഔട്ലെറ്റാണ്

Read Also

  1. Happy Onam 2025: സമഭാവനയും സാഹോദര്യവും പകരുന്ന ആനന്ദം; ഓണാശംസകൾ നേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

Trending Photos

Dhanalekshmi DL- 16 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലിയാര്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Dhanalekshmi DL- 16 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലിയാര്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Gold price Today 4 September 2025: നേരിയ ആശ്വാസം! സ്വർണവില താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold price Today 4 September 2025: നേരിയ ആശ്വാസം! സ്വർണവില താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
Gold price Today 5 September 2025: പൊന്നിനെ തൊട്ടാൽ പൊള്ളും..! ഓണത്തിന് സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നു
5
Gold price
Gold price Today 5 September 2025: പൊന്നിനെ തൊട്ടാൽ പൊള്ളും..! ഓണത്തിന് സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നു
Karunya Plus KN-588 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Karunya Plus KN-588 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Onam 2025 Liquor Sale: ഓണത്തിന് 'പൂസായി' മലയാളി; റെക്കോർഡ് മദ്യവിൽപ്പന, 50 കോടിയുടെ വർധന, ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് കരുനാ​ഗപ്പള്ളി ഔട്ലെറ്റ്

തിരുവനന്തപുരം: ഓണത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോർഡ് മദ്യവിൽപ്പന. 10 ദിവസം കൊണ്ട് ബെവ്കോ വിറ്റത് 826.38 കോടി രൂപയുടെ മദ്യം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 50 കോടി രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഇത്തവണ മദ്യവിൽപ്പനയിലുണ്ടായത്. ഉത്രാടത്തിന് മാത്രം 137.64 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വിറ്റത്.

Add Zee News as a Preferred Source

കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ഇത്തവണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്യം വിറ്റത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്യം വിറ്റഴിച്ചത് കരുനാ​ഗപ്പള്ളി ഔട്ലെറ്റിൽ നിന്നാണ്. കരുനാ​ഗപ്പള്ളി ഔട്ലെറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം 1.46 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ് വിറ്റത്. ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ആറ് ഔട്ലെറ്റുകളിലാണ് മദ്യവിൽപ്പന നടന്നത്.

ALSO READ: പൊന്നോണം വന്നെത്തി; ഇത് സന്തോഷത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ദിനം

രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് കൊല്ലം ആശ്രാമം ഔട്ലെറ്റ് ആണ്. 1.24 കോടി രൂപയുടെ വിൽപ്പനയാണ് ആശ്രാമം ഔട്ലെറ്റിൽ നടന്നത്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് മലപ്പുറം എടപ്പാൾ ഔട്ലെറ്റാണ്. 1.11 കോടി രൂപയുടെ വിൽപ്പനയാണ് ഇവിടെ നടന്നത്.

സൂപ്പർ പ്രീമിയം ഷോപ്പുകളിലും റെക്കോർഡ് മദ്യവിൽപ്പനയാണ് നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ അഞ്ച് മടങ്ങ് വർധനവാണ് വിൽപ്പനയിൽ ഉണ്ടായത്. 2024 ഓണം സീസണിൽ 776.82 കോടി രൂപയുടെ മദ്യവിൽപ്പനയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

OnamOnam 2025liquor saleമദ്യവിൽപ്പനകേരളത്തിൽ റെക്കോർഡ് മദ്യവിൽപ്പന

Trending News