തിരുവനന്തപുരം: ഓണത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോർഡ് മദ്യവിൽപ്പന. 10 ദിവസം കൊണ്ട് ബെവ്കോ വിറ്റത് 826.38 കോടി രൂപയുടെ മദ്യം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 50 കോടി രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഇത്തവണ മദ്യവിൽപ്പനയിലുണ്ടായത്. ഉത്രാടത്തിന് മാത്രം 137.64 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വിറ്റത്.
കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ഇത്തവണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്യം വിറ്റത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്യം വിറ്റഴിച്ചത് കരുനാഗപ്പള്ളി ഔട്ലെറ്റിൽ നിന്നാണ്. കരുനാഗപ്പള്ളി ഔട്ലെറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം 1.46 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ് വിറ്റത്. ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ആറ് ഔട്ലെറ്റുകളിലാണ് മദ്യവിൽപ്പന നടന്നത്.
രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് കൊല്ലം ആശ്രാമം ഔട്ലെറ്റ് ആണ്. 1.24 കോടി രൂപയുടെ വിൽപ്പനയാണ് ആശ്രാമം ഔട്ലെറ്റിൽ നടന്നത്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് മലപ്പുറം എടപ്പാൾ ഔട്ലെറ്റാണ്. 1.11 കോടി രൂപയുടെ വിൽപ്പനയാണ് ഇവിടെ നടന്നത്.
സൂപ്പർ പ്രീമിയം ഷോപ്പുകളിലും റെക്കോർഡ് മദ്യവിൽപ്പനയാണ് നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ അഞ്ച് മടങ്ങ് വർധനവാണ് വിൽപ്പനയിൽ ഉണ്ടായത്. 2024 ഓണം സീസണിൽ 776.82 കോടി രൂപയുടെ മദ്യവിൽപ്പനയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നത്.
