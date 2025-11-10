Kerala Local Body Election 2025 Date: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ട് ഘട്ടമായി, ഡിസംബർ 9, 11 തിയതികളിൽ; വോട്ടെണ്ണൽ ‍ഡിസംബർ 13ന്

തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ച് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ട് ഘട്ടമായാണ് നടത്തുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ഡിസംബർ 9ന് പോളിങ്. 7 ജില്ലകളിൽ ഡിസംബർ 11 വ്യാഴാഴ്ച പോളിങ്. ഡിസംബർ 13 വോട്ടെണ്ണൽ.
സംസ്ഥാനത്ത് ആകെയുള്ള 1200 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 1199 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടത്തുന്നത്. മട്ടന്നൂരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പോഴില്ല. 23,576 വാർഡുകളിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 23612 വാർഡുകൾ വർധിച്ചു. ആകെ 2.84 ലക്ഷം വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. 2841 പേരാണ് പ്രവാസി വോട്ടർമാരായുള്ളത്.
നവംബർ 21ന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സർപ്പിക്കാം. നവംബർ 24ന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തിയതി. പോളിങ് രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയായിരിക്കും.
വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളുടെ പരിശോധന പൂർത്തി ആക്കി. ഒരു ബാലറ്റ് യൂണിറ്റിൽ 15 സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേരും ചിഹ്നവുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതലായാൽ കൂടുതൽ ബാലറ്റ് യൂണിറ്റുകളുമുണ്ടാകും. 33746 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളാണുള്ളത്. രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോളിംഗിൻ്റെ ഭാഗമാകും.12,035 സംലരണ വാർഡുകളാണുള്ളത്.
സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് ചിലവാക്കാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി തുക
പഞ്ചായത്ത് - 25000/-
മുൻസിപാലിറ്റി - 75000/-
കോർപ്പറേഷൻ / ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് - 150000/-
പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. മട്ടന്നൂർ ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ബാധകമാണ്. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ബാധകമാണ്.