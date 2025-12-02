English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kerala Local Body Election 2025: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസങ്ങളിൽ പൊതുഅവധി, ഉത്തരവിറക്കി സര്‍ക്കാര്‍

Kerala Local Body Election 2025: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസങ്ങളിൽ പൊതുഅവധി, ഉത്തരവിറക്കി സര്‍ക്കാര്‍

ഡിസംബർ 9, 11 ദിവസങ്ങളിലാണ് പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 2, 2025, 04:49 PM IST
  • ഡിസംബർ 9ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജില്ലകളിലും ഡിസംബർ 11ന് തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് എന്നീ ജില്ലകളിലുമാണ് അവധി.
  • സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും.

Read Also

  1. Rahul Mamkootathil: ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പരാതി നൽകി മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി

Trending Photos

Chaturgrahi Yoga: ചതുർഗ്രഹി യോഗത്താൽ ഇവരിനി നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിൽ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
7
Chaturgrahi Yoa
Chaturgrahi Yoga: ചതുർഗ്രഹി യോഗത്താൽ ഇവരിനി നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിൽ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
ZEE: ഓരോ സംരംഭകനും നിക്ഷേപകനും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട ജീവിതപാഠങ്ങൾ; ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര
11
Zee
ZEE: ഓരോ സംരംഭകനും നിക്ഷേപകനും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട ജീവിതപാഠങ്ങൾ; ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര
Dec 1 Love horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയഫലം: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ!
12
Love Horoscope
Dec 1 Love horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയഫലം: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ!
Dec 2 Love Horoscope: ഡിസംബർ 2 പ്രണയ രാശിഫലം; നിങ്ങളുടെ രാശിക്ക് ഇന്ന് പ്രണയ സാഫല്യം ഉണ്ടാകുമോ?
12
Love Horoscope
Dec 2 Love Horoscope: ഡിസംബർ 2 പ്രണയ രാശിഫലം; നിങ്ങളുടെ രാശിക്ക് ഇന്ന് പ്രണയ സാഫല്യം ഉണ്ടാകുമോ?
Kerala Local Body Election 2025: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസങ്ങളിൽ പൊതുഅവധി, ഉത്തരവിറക്കി സര്‍ക്കാര്‍

തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാ​ഗമായി വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസങ്ങളിൽ പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് പൊതുഭരണ വകുപ്പ്. ഡിസംബർ 9,11 തിയതികളിലാണ് അവധി പ്രഖ്യപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിസംബർ 9ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജില്ലകളിലും ഡിസംബർ 11ന് തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് എന്നീ ജില്ലകളിലുമാണ് അവധി. സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും. 

Add Zee News as a Preferred Source

വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസങ്ങളിൽ പൊതു അവധിയും, നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ആക്ട് അനുസരിച്ചുള്ള അവധിയും അനുവദിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നേരത്തെ നി‍ർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ സംസ്ഥാനത്തെ ഫാക്ടറി, പ്ലാന്റേഷൻ മറ്റ് ഇതര വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും അവധി ലഭ്യമാക്കുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം നൽകുന്നതിന് തൊഴിൽ ഉടമകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനോ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. 

Also Read: Rahul Easwar Hunger Strike: നിരാഹര സമരത്തിലെന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വർ; കൂടുതൽ നിരീക്ഷണത്തിന് സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി

കേന്ദ്ര സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെയും, കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാർക്കും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവധി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര പേഴ്‌സണൽ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് വകുപ്പിനോടും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. ഡിസംബർ 13നാണ് വോട്ടെണ്ണൽ. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kerala Local Body Election 2025public holidayKerala Governmentതദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025കേരള സർക്കാർ

Trending News