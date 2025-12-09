Kerala Local Body Election 2025 Phase 1: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: 7 ജില്ലകളിലേക്കുള്ള ഒന്നാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യ ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. ഇന്ന് ഏഴ് ജില്ലകളിലാണ് വിധിയെഴുതുന്നത്. കൃത്യം 7 മണിക്ക് തന്നെ വോട്ടിങ് ആരംഭിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. രണ്ടാം ഘട്ടം ഡിസംബർ 11 നാണ്. അന്ന് തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകൾ വിധിയെഴുതും.
കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയും ഭാര്യയും തിരുവനന്തപുരത്ത് രാവിലെതന്നെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.
#WATCH | Kerala | Union Minister Suresh Gopi casts his vote for the Kerala local body elections in Thiruvananthapuram. pic.twitter.com/ZPUbCxd9Xt
— ANI (@ANI) December 9, 2025
