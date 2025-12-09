English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Malayalam News
  Kerala
  • Kerala Local Body Election 2025 Phase 1: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഏഴ് ജില്ലകളിൽ പോളിങ് പുരോഗമിക്കുന്നു, ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ ഭേദപ്പെട്ട പോളിങ്

Kerala Local Body Election 2025 Phase 1: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഏഴ് ജില്ലകളിൽ പോളിങ് പുരോഗമിക്കുന്നു, ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ ഭേദപ്പെട്ട പോളിങ്

Kerala Local Body Election Polling: രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. വൈകിട്ട് ആറ് മണിവരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 9, 2025, 10:27 AM IST
  • ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ ഭേദപ്പെട്ട പോളിങ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തി
  • പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ രാവിലെ മുതൽ വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നിരയുണ്ട്

Kerala Local Body Election 2025 Phase 1: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഏഴ് ജില്ലകളിൽ പോളിങ് പുരോഗമിക്കുന്നു, ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ ഭേദപ്പെട്ട പോളിങ്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ട പോളിങ് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളം വരെയുള്ള ഏഴ് ജില്ലകളിൽ നടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. വോട്ടെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി മോക്ക് പോളിങ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നിര ദൃശ്യമാണ്. ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ പോളിങ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൈകുന്നേരം ആറ് മണിവരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിലായി 595 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് ജനവിധി.

കോർപ്പറേഷനുകൾ: 3

മുൻസിപ്പാലിറ്റികൾ: 39

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ: 7

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ: 75

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ: 471

പോളിങ് ശതമാനം (എട്ട് മണിവരെ)

തിരുവനന്തപുരം- 7.5%

കൊല്ലം- 7.5%

പത്തനംതിട്ട- 8%

ആലപ്പുഴ- 8%

കോട്ടയം- 8%

ഇടുക്കി- 7%

എറണാകുളം- 8.5%

Kerala local body electionKerala Local Body Election 2025

