  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kerala Local Body Elections 2025: രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് തുടരുന്നു; ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ മുന്നണികൾ, കൊടിയത്ത് എൽഡിഎഫ്-യുഡിഎഫ് സംഘർഷം

Kerala Local Body Elections 2025: രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് തുടരുന്നു; ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ മുന്നണികൾ, കൊടിയത്ത് എൽഡിഎഫ്-യുഡിഎഫ് സംഘർഷം

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 11, 2025, 11:50 AM IST
  • ആദ്യ മൂന്ന് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 20 ശതമാനത്തിന് മേൽ പോളിം​ഗ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
  • എല്ലാ ജില്ലകളിലും 20 ശതമാനം പോളിം​ഗ് കഴിഞ്ഞു.

Kerala Local Body Elections 2025: രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് തുടരുന്നു; ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ മുന്നണികൾ, കൊടിയത്ത് എൽഡിഎഫ്-യുഡിഎഫ് സംഘർഷം

തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോ​ഗമിക്കുകയാണ്. തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലാണ് ജനം വിധിയെഴുതുന്നത്. രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും പലയിടത്തും മെഷീൻ തകരാർ മൂലം പോളിം​ഗ് നീണ്ടു. 6 മണിക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിക്കും. വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് മുന്നണികൾ.

ആദ്യ മൂന്ന് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 20 ശതമാനത്തിന് മേൽ പോളിം​ഗ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും 20 ശതമാനം പോളിം​ഗ് കഴിഞ്ഞു. കൊടിയത്തൂർ പന്നിക്കോട് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന് സമീപം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സി.പി.എം പാർട്ടി ഓഫീസ് പോലീസ് പൂട്ടിച്ചു. സ്ലിപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ എഴുതി നൽകുന്നുണ്ടന്ന യുഡിഎഫ് ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പൂട്ടിച്ചത്. എൽ ഡി എഫ് - യു.ഡി.എഫ് പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. 

Also Read: Ramesh Chennithala: 'സ്ത്രീലമ്പടന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുകയും, പദവികൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഈ പറയുന്നത്' തിരിച്ചടിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല

വലക്കാവ് എൽ പി സ്കൂളിലെ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ തേനീച്ച ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. വോട്ട് ചെയ്ത് മടങ്ങാൻ നിന്നവർക്ക് നേരെയാണ് തേനീച്ച ആക്രമണമുണ്ടായത്. പരിക്കേറ്റവരെ നടത്തറയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Kerala Local Body Election 2025Kerala local body electionതദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025

