Kerala Local Body Election 2025: രണ്ടാം ഘട്ട പോളിംഗ് അവസാനിച്ചു; പോളിംഗ് 75.38 ശതമാനം

സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പൂര്ത്തിയായി. വടക്കൻ കേരളത്തിലെ തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് എന്നീ ഏഴ് ജില്ലകളാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. രാവിലെ 7 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച വോട്ടെടുപ്പ് വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് അവസാനിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിന്റെ പോളുംഗ് ശതമാനം 70.38 ശതമാനമാണ്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഏഴ് ജില്ലകളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് വിധിയെഴുതിയത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 70 ശതമാനം പോളിംഗാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ, സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിലെയും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി.
ഓരോ ജില്ലകളിലെയും പോളിംഗ് ശതമാനം ഇങ്ങനെ -
തൃശൂർ :71.88%
പാലക്കാട് : 75.6%
മലപ്പുറം : 76.85%
കോഴിക്കോട് : 76.47%
വയനാട് : 77.34%
കണ്ണൂർ : 75.73%
കാസർക്കോട് : 74.03%
