English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kerala Local Body Election 2025: രണ്ടാം ഘട്ട പോളിംഗ് അവസാനിച്ചു; പോളിംഗ് 75.38 ശതമാനം

Kerala Local Body Election 2025: രണ്ടാം ഘട്ട പോളിംഗ് അവസാനിച്ചു; പോളിംഗ് 75.38 ശതമാനം

Kerala Local Body Election 2025: വടക്കൻ കേരളത്തിലെ തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് എന്നീ ഏഴ് ജില്ലകളാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്  

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 11, 2025, 07:04 PM IST
  • രാവിലെ 7 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച വോട്ടെടുപ്പ് വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് അവസാനിച്ചു.
  • രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിന്റെ പോളുംഗ് ശതമാനം 70.38 ശതമാനമാണ്.

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: ഓരോ രാശിക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Todays Horoscope
Today's Horoscope: ഓരോ രാശിക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Ashwagandha Benefits: പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കും, ഹോർമോൺ ബാലൻസിനും സഹായിക്കും; ദിവസവും ഒരു സ്പൂൺ അശ്വ​ഗന്ധ...
6
Ashwagandha
Ashwagandha Benefits: പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കും, ഹോർമോൺ ബാലൻസിനും സഹായിക്കും; ദിവസവും ഒരു സ്പൂൺ അശ്വ​ഗന്ധ...
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Dec 10 Love Horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം (10-12-2025): ദാമ്പത്യത്തിലും പ്രണയത്തിലും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ത്?
12
Love Horoscope
Dec 10 Love Horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം (10-12-2025): ദാമ്പത്യത്തിലും പ്രണയത്തിലും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ത്?
Kerala Local Body Election 2025: രണ്ടാം ഘട്ട പോളിംഗ് അവസാനിച്ചു; പോളിംഗ് 75.38 ശതമാനം

സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പൂര്‍ത്തിയായി. വടക്കൻ കേരളത്തിലെ തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് എന്നീ ഏഴ് ജില്ലകളാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. രാവിലെ 7 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച വോട്ടെടുപ്പ് വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് അവസാനിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിന്റെ പോളുംഗ് ശതമാനം 70.38 ശതമാനമാണ്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഏഴ് ജില്ലകളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് വിധിയെഴുതിയത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 70 ശതമാനം പോളിം​ഗാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ, സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിലെയും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഓരോ ജില്ലകളിലെയും പോളിം​ഗ് ശതമാനം ഇങ്ങനെ -

തൃശൂർ :71.88%

പാലക്കാട് : 75.6%

മലപ്പുറം : 76.85%

കോഴിക്കോട് : 76.47%

വയനാട് : 77.34%

കണ്ണൂർ : 75.73%

കാസർക്കോട് : 74.03%

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Kerala Local Body Election 2025Kerala local body electionതദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

Trending News