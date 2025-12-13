Kerala Local Body Election Result 2025: 45 വർഷത്തിന് ശേഷം കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പിടിച്ച് യുഡിഎഫ്; എൽഡിഎഫ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്, എൻഡിഎ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷം

തിരുവനന്തപുരം: ചരിത്രം തിരുത്തി കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ യുഡിഎഫ് തേരോട്ടം. ഇടതിന്റെ ഉരുക്കുകോട്ടയായ കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ 45 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് യുഡിഎഫ് ഭരണം നേടുന്നത്. വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്ന കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ 12 സീറ്റുകളിൽ യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചു.
രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എൻഡിഎ ആണ്. എൽഡിഎഫ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായി. ഇത്ര വലിയ മുന്നേറ്റം അടുത്തകാലത്തെങ്ങും യുഡിഎഫ് കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. മേയർ ഹണി ബെഞ്ചമിൻ കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ വടക്കുംഭാഗം ഡിവിഷനിൽ തോറ്റു. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കുരുവിള ജോസഫിനോടാണ് മേയർ പരാജയപ്പെട്ടത്.
മുൻ മേയർ രാജേന്ദ്ര ബാബു കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ഉളിയക്കോവിൽ ഈസ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽ തോറ്റു. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി അഭിലാഷാണ് കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ഉളിയക്കോവിൽ ഈസ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽ വിജയിച്ചത്. സിപിഎമ്മിന് ഒരിക്കലും ഇളകില്ലെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്ന കോർപ്പറേഷനുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ. ഈ ആത്മവിശ്വാസമാണ് തകർന്നത്.
