  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kerala Local Body Election Result 2025: 45 വർഷത്തിന് ശേഷം കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പിടിച്ച് യുഡിഎഫ്; എൽഡിഎഫ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്, എൻഡിഎ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷം

Kerala Local Body Election Result 2025: 45 വർഷത്തിന് ശേഷം കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പിടിച്ച് യുഡിഎഫ്; എൽഡിഎഫ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്, എൻഡിഎ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷം

Kerala Local Body Election Result Kollam Corporation: വോട്ടെണ്ണൽ പുരോ​ഗമിക്കുന്ന കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ 12 സീറ്റുകളിൽ യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 13, 2025, 01:58 PM IST
  • കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എൻഡിഎ ആണ്
  • എൽഡിഎഫ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായി

  1. Kerala local body election result 2025: ഇടതുകോട്ടയിൽ‌ കോൺ​ഗ്രസ് ജയം; വൈഷ്ണ സുരേഷ് ജയിച്ചു

Kerala Local Body Election Result 2025: 45 വർഷത്തിന് ശേഷം കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പിടിച്ച് യുഡിഎഫ്; എൽഡിഎഫ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്, എൻഡിഎ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷം

തിരുവനന്തപുരം: ചരിത്രം തിരുത്തി കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ യുഡിഎഫ് തേരോട്ടം. ഇടതിന്റെ ഉരുക്കുകോട്ടയായ കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ 45 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് യുഡിഎഫ് ഭരണം നേടുന്നത്. വോട്ടെണ്ണൽ പുരോ​ഗമിക്കുന്ന കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ 12 സീറ്റുകളിൽ യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചു.

രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എൻഡിഎ ആണ്. എൽഡിഎഫ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായി. ഇത്ര വലിയ മുന്നേറ്റം അടുത്തകാലത്തെങ്ങും യുഡിഎഫ് കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. മേയർ ഹണി ബെഞ്ചമിൻ കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ വടക്കുംഭാ​ഗം ഡിവിഷനിൽ തോറ്റു. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കുരുവിള ജോസഫിനോടാണ് മേയർ പരാജയപ്പെട്ടത്.

മുൻ മേയർ രാജേന്ദ്ര ബാബു കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ഉളിയക്കോവിൽ ഈസ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽ തോറ്റു. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി അഭിലാഷാണ് കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ഉളിയക്കോവിൽ ഈസ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽ വിജയിച്ചത്. സിപിഎമ്മിന് ഒരിക്കലും ഇളകില്ലെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്ന കോർപ്പറേഷനുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ. ഈ ആത്മവിശ്വാസമാണ് തകർന്നത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Kerala Local Body Election ResultKerala Local Body Election Result 2025

