Kerala Local Body Election Result 2025: കോർപ്പറേഷനുകളിൽ എൽഡിഎഫിന് ലീഡ്; അടൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി രണ്ടാം വാർഡിൽ എൽഡിഎഫിന് ജയം

തിരുവനന്തപുരം: പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ എണ്ണുമ്പോൾ ലീഡ് നേടി എൽഡിഎഫ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് എൽഡിഎഫ് ലീഡ് നേടി. തൊട്ടുപിന്നിൽ എൻഡിഎ. തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ യുഡിഎഫ് ലീഡ് നേടി. പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ ബിജെപി മുന്നിൽ.
കൊച്ചിയിലും യുഡിഎഫാണ് മുന്നിൽ. ആറ് കോർപ്പറേഷനുകളിൽ നാലിടത്ത് എൽഡിഎഫാണ് മുന്നറുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിലും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. 86 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ 20 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ എൽഡിഎഫാണ് മുന്നേറുന്നത്.
14 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നാല് ജില്ലാ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും എൽഡിഎഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. അടൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി രണ്ടാം വാർഡിൽ എൽഡിഎഫിന് ജയം നിലമ്പൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒന്നാം വാർഡിൽ ബിജെപിക്ക് ജയം. വയനാട് കൽപ്പറ്റ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ബിജെപി അക്കൗണ്ട് തുറന്നു.
