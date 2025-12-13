തിരുവനന്തപുരം: കവടിയാറിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കെഎസ് ശബരീനാഥൻ വിജയിച്ചു. അതേസമയം, തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ എൻഡിഎ മുന്നേറ്റം തുടരുകയാണ്. നിലവിൽ 30 സീറ്റുകളിലാണ് എൻഡിഎ ലീഡ് നേടിയിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, തിരുവനന്തപുരത്തെ നഗരസഭകളിൽ എൽഡിഎഫ് ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ മുട്ടട വാർഡിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വൈഷ്ണ സുരേഷിന് ജയം. എൽഡിഎഫിന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റായ മുട്ടടയിൽ അഡ്വ. അംശു വാമദേവനെയാണ് വൈഷ്ണ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
