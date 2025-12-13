English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kerala Local Body Election Result 2025: കെഎസ് ശബരീനാഥന് ജയം; യുഡിഎഫ് തരം​ഗം, തദ്ദേശത്തിൽ അടിപതറി എൽഡിഎഫ്

Kerala Local Body Election Result 2025: കെഎസ് ശബരീനാഥന് ജയം; യുഡിഎഫ് തരം​ഗം, തദ്ദേശത്തിൽ അടിപതറി എൽഡിഎഫ്

KS Sabarinathan Thiruvananthapuram Corporation: തിരുവനന്തപുരത്തെ ന​ഗരസഭകളിൽ എൽഡിഎഫ് ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 13, 2025, 11:34 AM IST
  • തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ മുട്ടട വാർഡിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വൈഷ്ണ സുരേഷിന് ജയം
  • എൽഡിഎഫിന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റായ മുട്ടടയിൽ അഡ്വ. അംശു വാമദേവനെയാണ് വൈഷ്ണ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്

Read Also

  1. Kerala Local Body Election Result 2025: യുഡിഎഫിന് മുന്നേറ്റം; കോർപ്പറേഷനുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും ലീഡ്

Trending Photos

Shatanka Yoga: 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ശുക്ര ഷടാങ്ക യോഗം; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം നിമിഷനേരം കൊണ്ട് മാറ്റി മറിക്കും!
8
Shatank yoga
Shatanka Yoga: 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ശുക്ര ഷടാങ്ക യോഗം; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം നിമിഷനേരം കൊണ്ട് മാറ്റി മറിക്കും!
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുപ്രധാന ദിനം; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ അനാവശ്യ കോപം ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുപ്രധാന ദിനം; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ അനാവശ്യ കോപം ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Tomato Rice Recipe: രുചികരമായ തക്കാളി ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം; 30 മിനിറ്റിൽ രുചികരമായ റെസിപ്പി
5
Tomato Rice Recipe
Tomato Rice Recipe: രുചികരമായ തക്കാളി ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം; 30 മിനിറ്റിൽ രുചികരമായ റെസിപ്പി
Kerala Local Body Election Result 2025: കെഎസ് ശബരീനാഥന് ജയം; യുഡിഎഫ് തരം​ഗം, തദ്ദേശത്തിൽ അടിപതറി എൽഡിഎഫ്

തിരുവനന്തപുരം: കവടിയാറിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കെഎസ് ശബരീനാഥൻ വിജയിച്ചു. അതേസമയം, തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ എൻഡിഎ മുന്നേറ്റം തുടരുകയാണ്. നിലവിൽ 30 സീറ്റുകളിലാണ് എൻഡിഎ ലീഡ് നേടിയിരിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം, തിരുവനന്തപുരത്തെ ന​ഗരസഭകളിൽ എൽഡിഎഫ് ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ മുട്ടട വാർഡിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വൈഷ്ണ സുരേഷിന് ജയം. എൽഡിഎഫിന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റായ മുട്ടടയിൽ അഡ്വ. അംശു വാമദേവനെയാണ് വൈഷ്ണ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Kerala Local Body Election 2025KS SabarinathanThiruvananthapuram Corporation

Trending News