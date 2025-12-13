പാലക്കാട്: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ മുന്നേറ്റം തുടർന്ന് ബിജെപി. എൻഡിഎ പ്രവർത്തകർ ആഘോഷപ്രകടനങ്ങൾ തുടങ്ങി. വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ബിജെപിയാണ് പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ ലീഡ് നേടിയത്. ഷൊർണൂർ നഗരസഭയിൽ മൂന്ന് സീറ്റുകളിൽ ബിജെപി വിജയിച്ചു.
