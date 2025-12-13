English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kerala Local Body Election Result 2025: പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ എൻഡിഎ ലീഡ്; വിജയാഘോഷം തുടങ്ങി ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍

Kerala Local Body Election Result 2025: പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ എൻഡിഎ ലീഡ്; വിജയാഘോഷം തുടങ്ങി ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍

Kerala Local Body Election Result NDA Lead: പാലക്കാട് വോട്ടെണ്ണലിന്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ ബിജെപിക്കാണ് മുന്നേറ്റം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 13, 2025, 10:24 AM IST
  • പാലക്കാട് ന​ഗരസഭയിൽ മുന്നേറ്റം തുടർന്ന് ബിജെപി
  • വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ബിജെപിയാണ് പാലക്കാട് ന​ഗരസഭയിൽ ലീഡ് നേടിയത്

Read Also

  1. Kerala Local Body Election Result 2025: കോർപ്പറേഷനുകളിൽ എൽഡിഎഫിന് ലീഡ്; അടൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി രണ്ടാം വാർഡിൽ എൽഡിഎഫിന് ജയം

Trending Photos

Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുപ്രധാന ദിനം; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ അനാവശ്യ കോപം ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുപ്രധാന ദിനം; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ അനാവശ്യ കോപം ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Tomato Rice Recipe: രുചികരമായ തക്കാളി ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം; 30 മിനിറ്റിൽ രുചികരമായ റെസിപ്പി
5
Tomato Rice Recipe
Tomato Rice Recipe: രുചികരമായ തക്കാളി ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം; 30 മിനിറ്റിൽ രുചികരമായ റെസിപ്പി
Gold Rate Kerala Today: നേരിയ ആശ്വാസം! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കുറ‍ഞ്ഞു; നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: നേരിയ ആശ്വാസം! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കുറ‍ഞ്ഞു; നിരക്കറിയാം...
Kerala Local Body Election Result 2025: പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ എൻഡിഎ ലീഡ്; വിജയാഘോഷം തുടങ്ങി ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍

പാലക്കാട്: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോ​ഗമിക്കുമ്പോൾ പാലക്കാട് ന​ഗരസഭയിൽ മുന്നേറ്റം തുടർന്ന് ബിജെപി. എൻഡിഎ പ്രവർത്തകർ ആഘോഷപ്രകടനങ്ങൾ തുടങ്ങി. വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ബിജെപിയാണ് പാലക്കാട് ന​ഗരസഭയിൽ ലീഡ് നേടിയത്. ഷൊ‍ർണൂർ ന​ഗരസഭയിൽ മൂന്ന് സീറ്റുകളിൽ ബിജെപി വിജയിച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Kerala Local Body Election ResultKerala Local Body Election Result 2025

Trending News