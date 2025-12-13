Kerala Local Body Election Result 2025: തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻഡിഎക്ക് ലീഡ്; കൊല്ലം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എൽഡിഎഫ്, കൊച്ചി, തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനുകളിൽ യുഡിഎഫ് ലീഡ്

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് ലീഡ് ഉയർത്തി എൻഡിഎ. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ എൽഡിഎഫ് മുന്നിൽ. കൊല്ലം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനുകളിൽ എൽഡിഎഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. കൊച്ചി, തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനുകളിൽ യുഡിഎഫിന് ലീഡ്.
കോർപ്പറേഷൻ
തിരുവനന്തപുരം- എൻഡിഎ
കൊല്ലം- എൽഡിഎഫ്
കൊച്ചി- യുഡിഎഫ്
തൃശൂർ- യുഡിഎഫ്
കോഴിക്കോട്- എൽഡിഎഫ്
കണ്ണൂര്- എൽഡിഎഫ്
തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ
എൽഡിഎഫ് 9
എൻഡിഎ 11
യുഡിഎഫ് 2
മറ്റുള്ളവർ 1
തൃശ്ശൂർ
കോർപ്പറേഷൻ സീറ്റ് നില ആകെ 56
LDF 8
UDF 7
NDA 3
മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആകെ 7
LDF 1
UDF 2
NDA 1
ജില്ലാ 29
LDF 5
UDF 1
NDA 0
ബ്ലോക്ക് ആകെ 16
LDF 0
UDF 0
NDA 0
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആകെ 86
LDF 12
UDF 4
NDA 1
തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ
UDF 15
LDF 8
BJP 4
