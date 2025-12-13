Kerala Local Body Election Result 2025: യുഡിഎഫിന് മുന്നേറ്റം; കോർപ്പറേഷനുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും ലീഡ്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും യുഡിഎഫ് മുന്നേറ്റം. എൽഡിഎഫിന്റെ കുത്തകയായിരുന്ന കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ ഉൾപ്പെടെ യുഡിഎഫ് മുന്നേറ്റം തുടരുകയാണ്.
തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ എൻഡിഎ മുന്നേറ്റം. തൃശൂർ, കൊല്ലം, കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനുകളിൽ യുഡിഎഫ് മുന്നേറ്റം. തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ യുഡിഎഫ് 45 സീറ്റുകളിലാണ് ലീഡ് തുടരുന്നത്. 28 സീറ്റിലാണ് എൽഡിഎഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്.
ALSO READ: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം: സെമിഫൈനലിൽ കേരളം ആർക്കൊപ്പം? തൃശൂർ എടുത്ത് യുഡിഎഫ്; കൊച്ചിയിൽ യുഡിഎഫ് തരംഗം; തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻഡിഎ കുതിപ്പ്
കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിലും യുഡിഎഫ് മുന്നേറ്റം തുടരുകയാണ്. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലും യുഡിഎഫ് മുന്നേറുന്നു. കണ്ണൂർ ഒഴികെ അഞ്ച് കോർപ്പറേഷനുകളിലും കഴിഞ്ഞ തവണ എൽഡിഎഫ് ആണ് വിജയിച്ചത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.