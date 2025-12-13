എറണാകുളം: എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കനത്ത തിരിച്ചടിയേറ്റുവാങ്ങി എൽഡിഎഫ്. 13 നഗരസഭകളിലെയും ഫലം പുറത്തുവന്നപ്പോൾ 12 നഗരസഭകളിൽ യുഡിഎഫ് ഭരണം ഉറപ്പിച്ചു. എൽഡിഎഫിന് ഒരിടത്തും വിജയിക്കാനായില്ല.
യുഡിഎഫ് 12 നഗരസഭകളിൽ ഭരണം നേടിയപ്പോൾ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ എൻഡിഎ വിജയം നേടി. എൽഡിഎഫിൽ നിന്ന് അട്ടിമറി വിജയത്തിലൂടെയാണ് എൻഡിഎ ഭരണം പിടിച്ചത്. യുഡിഎഫ് 12 നഗരസഭകളിലെയും വിജയത്തിലൂടെ സർവാധിപത്യം നേടി.
ആലുവ, മൂവാറ്റുപുഴ, അങ്കമാലി, കളമശേരി, ഏലൂർ, നോർത്ത് പറവൂർ, കോതമംഗലം, പെരുമ്പാവൂർ, തൃക്കാക്കര, പിറവം, മരട്, കൂത്താട്ടുകുളം എന്നീ 12 നഗരസഭകളിലും യുഡിഎഫ് വിജയം നേടി. തൃപ്പൂണിത്തുറ നഗരസഭയിൽ എൻഡിഎ വിജയിച്ചു.
