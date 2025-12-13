English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kerala Local Body Election Result 2025: എറണാകുളത്ത് യുഡിഎഫിന് സര്‍വാധിപത്യം, 12 നഗരസഭകളിലും വിജയം; തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ എൻഡിഎ, ചിത്രത്തിലില്ലാതെ എൽഡിഎഫ്

Kerala Local Body Election Result 2025: എറണാകുളത്ത് യുഡിഎഫിന് സര്‍വാധിപത്യം, 12 നഗരസഭകളിലും വിജയം; തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ എൻഡിഎ, ചിത്രത്തിലില്ലാതെ എൽഡിഎഫ്

Kerala Local Body Election Result Ernakulam: എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കനത്ത തിരിച്ചടി ഏറ്റുവാങ്ങി എൽഡിഎഫ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 13, 2025, 03:26 PM IST
  • എറണാകുളത്തെ 12 ന​ഗരസഭകളിൽ യുഡിഎഫ്
  • തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ എൻഡിഎ

Read Also

  1. Kerala Local Body Election Result 2025: കെഎസ് ശബരീനാഥന് ജയം; യുഡിഎഫ് തരം​ഗം, തദ്ദേശത്തിൽ അടിപതറി എൽഡിഎഫ്

Trending Photos

Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുപ്രധാന ദിനം; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ അനാവശ്യ കോപം ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുപ്രധാന ദിനം; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ അനാവശ്യ കോപം ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Tomato Rice Recipe: രുചികരമായ തക്കാളി ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം; 30 മിനിറ്റിൽ രുചികരമായ റെസിപ്പി
5
Tomato Rice Recipe
Tomato Rice Recipe: രുചികരമായ തക്കാളി ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം; 30 മിനിറ്റിൽ രുചികരമായ റെസിപ്പി
Gold Rate Kerala Today: റെക്കോർഡ് നിരക്കിലെത്തി സ്വർണ്ണവില; പവന് ഇന്ന് 97,000 കടന്നു
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: റെക്കോർഡ് നിരക്കിലെത്തി സ്വർണ്ണവില; പവന് ഇന്ന് 97,000 കടന്നു
Kerala SK-31 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-31 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Local Body Election Result 2025: എറണാകുളത്ത് യുഡിഎഫിന് സര്‍വാധിപത്യം, 12 നഗരസഭകളിലും വിജയം; തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ എൻഡിഎ, ചിത്രത്തിലില്ലാതെ എൽഡിഎഫ്

എറണാകുളം: എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കനത്ത തിരിച്ചടിയേറ്റുവാങ്ങി എൽഡിഎഫ്. 13 ന​ഗരസഭകളിലെയും ഫലം പുറത്തുവന്നപ്പോൾ 12 ന​ഗരസഭകളിൽ യു‍ഡിഎഫ് ഭരണം ഉറപ്പിച്ചു. എൽഡിഎഫിന് ഒരിടത്തും വിജയിക്കാനായില്ല.

Add Zee News as a Preferred Source

യുഡിഎഫ് 12 ന​ഗരസഭകളിൽ ഭരണം നേടിയപ്പോൾ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ എൻഡിഎ വിജയം നേടി. എൽഡിഎഫിൽ നിന്ന് അട്ടിമറി വിജയത്തിലൂടെയാണ് എൻഡിഎ ഭരണം പിടിച്ചത്. യുഡിഎഫ് 12 ന​ഗരസഭകളിലെയും വിജയത്തിലൂടെ സർവാധിപത്യം നേടി.

ആലുവ, മൂവാറ്റുപുഴ, അങ്കമാലി, കളമശേരി, ഏലൂർ, നോർത്ത് പറവൂർ, കോതമം​ഗലം, പെരുമ്പാവൂർ, തൃക്കാക്കര, പിറവം, മരട്, കൂത്താട്ടുകുളം എന്നീ 12 ന​ഗരസഭകളിലും യുഡിഎഫ് വിജയം നേടി. തൃപ്പൂണിത്തുറ ന​ഗരസഭയിൽ എൻഡിഎ വിജയിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Kerala Local Body Election ResultKerala Local Body Election Result 2025

Trending News