Kerala Local Body Election 2025: തദ്ദേശപ്പോരിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം; 7 ജില്ലകളിലായി 1.53 കോടിയിലധികം വോട്ടർമാർ, പ്രതീക്ഷയിൽ മുന്നണികൾ

കൊച്ചി: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന് നടക്കും. വടക്കൻ കേരളത്തിലെ തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ്. രാവിലെ 7 മണിക്ക് പോളിംഗ് ആരംഭിക്കും. വൈകിട്ട് 6 മണി വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്.
7 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലെ 182 ഡിവിഷനുകളിലേക്കും, 77 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെ 1177 ഡിവിഷനുകളിലേക്കും, 470 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ 9015 വാർഡുകളിലേക്കും, 47 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെ 1829 വാർഡുകളിലേക്കും, 3 കോർപ്പറേഷനുകളിലെ 188 വാർഡുകളിലേക്കുമാണ് രണ്ടാം ഘട്ടമായ ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ആകെ 1.53 കോടിയിലധികം വോട്ടർമാരാണ് ഇന്ന് സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കുക. ഇതിൽ 80.90 ലക്ഷം സ്ത്രീ വോട്ടർമാരാണ്. 72.46 ലക്ഷം പുരുഷ വോട്ടർമാരുമുണ്ട്. 18,274 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
38,994 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ജനവിധി തേടുന്നത്. ഡിസംബർ 13ന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലെയും വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും.
