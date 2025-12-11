English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala Local Body Election 2025: തദ്ദേശപ്പോരിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം; 7 ജില്ലകളിലായി 1.53 കോടിയിലധികം വോട്ടർമാർ, പ്രതീക്ഷയിൽ മുന്നണികൾ

Kerala Local Body Election 2025: തദ്ദേശപ്പോരിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം; 7 ജില്ലകളിലായി 1.53 കോടിയിലധികം വോട്ടർമാർ, പ്രതീക്ഷയിൽ മുന്നണികൾ

Kerala Local Body Election 2025 Phase 2: ഏഴ് ജില്ലകളിലേക്കാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഇതോടെ 14 ജില്ലകളിലെയും വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകും.    

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 11, 2025, 06:26 AM IST
  • വടക്കൻ കേരളത്തിലെ തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ്.
  • രാവിലെ 7 മണിക്ക് പോളിം​ഗ് ആരംഭിക്കും. വൈകിട്ട് 6 മണി വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്.

കൊച്ചി: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന് നടക്കും. വടക്കൻ കേരളത്തിലെ തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ്. രാവിലെ 7 മണിക്ക് പോളിം​ഗ് ആരംഭിക്കും. വൈകിട്ട് 6 മണി വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. 

7 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലെ 182 ഡിവിഷനുകളിലേക്കും, 77 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെ 1177 ഡിവിഷനുകളിലേക്കും, 470 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ 9015 വാർഡുകളിലേക്കും, 47 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെ 1829 വാർഡുകളിലേക്കും, 3 കോർപ്പറേഷനുകളിലെ 188 വാർഡുകളിലേക്കുമാണ് രണ്ടാം ഘട്ടമായ ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ആകെ 1.53 കോടിയിലധികം വോട്ടർമാരാണ് ഇന്ന് സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കുക. ഇതിൽ 80.90 ലക്ഷം സ്ത്രീ വോട്ടർമാരാണ്. 72.46 ലക്ഷം പുരുഷ വോട്ടർമാരുമുണ്ട്. 18,274 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Also Read: SIR: ലോക്സഭയിലെ എസ്ഐആർ ചർച്ചയിൽ വാക്പോര്; അമിത് ഷായെ വെല്ലുവിളിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

38,994 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ജനവിധി തേടുന്നത്. ഡിസംബർ 13ന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലെയും വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും. ‌

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

