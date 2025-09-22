Medical College Doctors: ശമ്പള വർധന ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രതിഷേധം; ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒപി നിർത്തും

തിരുവനന്തപുരം: ശമ്പള വർധനവ് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡോക്ടർമാർ ഇന്നും നാളെയും പ്രതിഷേധിക്കും. മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ കരിദിനം ആചരിക്കും. കെജിഎംസിടിഎയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ കരിദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്.
മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ധർണ നടത്തും. ഡിഎംഇ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും നടത്തും. ശമ്പള ആനുകൂല്യങ്ങളിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുക, അധ്യാപകരുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കുക, അധിക തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുക തുടങ്ങിയ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം. ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒപി നിർത്തിവയ്ക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്.
