/Kerala Monsoon 2026: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തം; നാല് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, 10 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ വരും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ കാലവർഷം സജീവമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണം കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റിന്റെ വേഗത വർദ്ധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കേരളം, തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മൺസൂൺ വ്യാപിക്കുകയാണ്.
മഴ ശക്തമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ നാല് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശേഷിക്കുന്ന പത്ത് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മലയോര മേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾക്കെതിരെ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കടലോര പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കേരളം, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനം പൂർണമായി നിരോധിച്ചു.
തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ, തെക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിന്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും ലക്ഷദ്വീപ്, തമിഴ്നാടിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ വിവിധ മേഖലകൾ (തെക്കുകിഴക്കൻ, വടക്കുകിഴക്കൻ, മധ്യ-കിഴക്കൻ, മധ്യ-പടിഞ്ഞാറൻ, തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങൾ) എന്നിവിടങ്ങളിലും കാലവർഷം കൂടുതൽ ശക്തമാകാനാണ് സാധ്യത. നിലവിൽ തെക്കൻ കേരള തീരത്തോട് ചേർന്ന് തെക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിന് മുകളിലായി ഒരു ചക്രവാതച്ചുഴി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും മഴ കനക്കാൻ കാരണമായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.
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