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Kerala Monsoon Alert: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും തീവ്രമഴ; മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ മരണം 9 കവിഞ്ഞു; 12 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് പമ്പയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിറപുത്തരി ദർശനത്തിനായി ശബരിമലയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഭക്തർ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 02, 2026, 06:25 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:25 AM IST
Kerala Monsoon Alert: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും തീവ്രമഴ; മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ മരണം 9 കവിഞ്ഞു; 12 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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