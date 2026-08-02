/Kerala Monsoon Alert: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും തീവ്രമഴ; മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ മരണം 9 കവിഞ്ഞു; 12 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും തീവ്രമഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന റിപ്പോർട്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് 12 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് തീവ്രമഴ മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 115.6 mm മുതൽ 204.4 mm വരെ മഴ ലഭിക്കുന്നതിനിടയാണ് അതിശക്തമായ മഴ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഇരുട്ടിവെളുത്തപ്പൽ ആളുകൾ കണ്ടത് മിന്നൽ പ്രളയമായിരുന്നു. ഇന്നലെ സംസ്ഥാനം ആശങ്കയുടെ മുൾമുനയിലായിരുന്നു. ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള മഴ ഒരുമിച്ചു പെയ്തിറങ്ങിയപ്പോൾ വെള്ളത്തിലാലായത് ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളാണ്. മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ 3 കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 9 പേർ മരിച്ചു.
14 ജില്ലകളിലും മഴ ശരിക്കും നാശം വിതച്ചു. പലയിടത്തും ഉണ്ടായ ലഘു മേഘവിസ്ഫോടനങ്ങളാണ് കനത്ത മഴയ്ക്ക് കാരണം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ഇടുക്കി കല്ലാർ ഉൾപ്പടെ വിവിധ ഡാമുകളും തുറന്നു വിട്ടു. മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ പത്തനതിട്ടയിലെ റാന്നി ടൗൺ ശരിക്കും മുങ്ങി. സംസ്ഥാനത്തെ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ പെയ്ത കനത്ത മഴ ഇന്നും തുടരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
തെക്കന് ഗുജറാത്ത് തീരം മുതല് മുതല് കേരള തീരം വരെ തീരദേശ ന്യൂന മര്ദ്ദ പാത്തി തുടരുന്നണ്ട്. ശക്തി കൂടിയ ന്യൂനമര്ദ്ദം തെക്ക് കിഴക്കന് രാജസ്ഥാനു മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇത് വരുന്ന 24 മണിക്കൂറിനിടെ തെക്കന് രാജസ്ഥാന് പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് നീങ്ങി ക്രമേണ ശക്തി കുറഞ്ഞു ന്യൂനമര്ദ്ദമായി മാറാന് സാധ്യതയുണ്ട്. കേരളത്തില് ആഗസ്റ്റ് അഞ്ച് വരെ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ അറിയിപ്പ്. ഞായറാഴ്ചയും, ബുധനാഴ്ചയും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴയ്ക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ വരെ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇടിമിന്നലിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലേക്ക് മാറണമെന്നും. തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ തുടരുന്നത് ഇടിമിന്നലേൽക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്നും. ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ജനലും വാതിലും അടച്ചിടണമെന്നും. വാതിലിനും ജനലിനും അടുത്ത് നിൽക്കരുതെന്നും. കെട്ടിടത്തിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയും പരമാവധി ഭിത്തിയിലോ തറയിലോ സ്പർശിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
അതുപോലെ ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിഛേദിക്കുക. വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളുമായുള്ള സാമീപ്യം ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുക, ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ടെലഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമാണെങ്കിൽ തുറസായ സ്ഥലത്തും ടെറസിലും, കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കരുത്. വാഹനങ്ങൾ മരച്ചുവട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്യരുത് തുടങ്ങി നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അധികൃതർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഇന്നും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 12 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
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