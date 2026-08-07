Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Kerala Weather Updates: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ തുടരും; 8 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, 6 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും

Kerala Weather Updates: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ തുടരും; 8 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, 6 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും

അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പുള്ളതിനാൽ ഇന്ന് ചില ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധിയുണ്ട്

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 07, 2026, 06:35 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:41 AM IST
Kerala Weather Updates: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ തുടരും; 8 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, 6 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kerala Weather Updates: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ കനക്കും; 7 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്!
2
3
4
5