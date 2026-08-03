Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Kerala Monsoon Alert: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ കനക്കും; മുഴുവൻ ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട്

Kerala Monsoon Alert: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ കനക്കും; മുഴുവൻ ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട്

Kerala Rain Alert Updates: പത്തനംതിട്ടയിലെ മലയോര മേഖലയിൽ ജാ​ഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും മിന്നൽപ്രളയ സാധ്യതയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 03, 2026, 06:20 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:20 AM IST
Kerala Monsoon Alert: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ കനക്കും; മുഴുവൻ ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട്
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Zee Entertainment: ഓഹരി ഉടമകളിൽ നിന്ന് സീ എന്റർടൈൻമെന്റിന് വലിയ പിന്തുണ! 3,143.5 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിന് അംഗീകാരം
2
3
4
5