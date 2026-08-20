/സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ സാധ്യത; പ്രത്യേക മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല; കള്ളക്കടൽ ജാഗ്രതയുണ്ട്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഒരു ജില്ലയിലും പ്രത്യേക മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല; കള്ളക്കടൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളില് ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് നേരിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വടക്കന് ഝാര്ഖണ്ഡ്, തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബിഹാര്, തെക്കുകിഴക്കന് ഉത്തര്പ്രദേശ് മുകളില് തീവ്ര ന്യൂനമര്ദ്ദം തുടരുന്നു. ഇത് ഝാര്ഖണ്ഡ്, തെക്കുകിഴക്കന് ഉത്തര്പ്രദേശ്, വടക്കന് ഛത്തീസ്ഗഢ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ പടിഞ്ഞാറ് വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങാനും തുടര്ന്ന് ശക്തി കൂടിയ ന്യൂനമര്ദ്ദ മേഖലയായി ദുര്ബലപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ന്യൂനമര്ദ്ദത്തിന്റെ സ്വാധീന ഫലമായി കേരളത്തില് ഈ മാസം 23 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില് നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ തീരദേശ ജില്ലകളിലും ദേശീയ സമുദ്ര വിവര വിശകലന കേന്ദ്രം റെഡ് അലര്ട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളില് ശക്തമായ തിരമാലക്കും കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
കേരള തീരത്ത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 05.30 വരെ 1.1 മുതല് 1.8 മീറ്റര് വരെ ഉയര്ന്ന തിരമാലയ്ക്കും കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്ര വിവര വിശകലന കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
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