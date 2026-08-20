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സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ സാധ്യത; പ്രത്യേക മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല; കള്ളക്കടൽ ജാഗ്രതയുണ്ട്

കേരളം-ലക്ഷദ്വീപ്-പുതുച്ചേരി-തെക്കന്‍ തമിഴ്‌നാട് തീരങ്ങളില്‍ ഇന്നും കള്ളക്കടല്‍ ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 20, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:17 AM IST
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ സാധ്യത; പ്രത്യേക മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല; കള്ളക്കടൽ ജാഗ്രതയുണ്ട്
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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