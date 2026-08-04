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സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം: 25 മരണം, 52 വീടുകൾ തകർന്നു; കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കി സർക്കാർ

മഴക്കെടുതിയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 25 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായതായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിച്ചു. നാല് പേരെ കാണാതായി. പത്ത് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. 52 വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും 565 വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് 418 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 18434 പേർ നിലവിൽ ക്യാമ്പുകളിലുണ്ട്. ഒന്നാം തിയതി മുതൽ ഇന്ന് വൈകീട്ട് 5 മണിവരെയുള്ള കണക്കാണ് സർക്കാർ പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 04, 2026, 09:17 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:17 PM IST
സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം: 25 മരണം, 52 വീടുകൾ തകർന്നു; കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കി സർക്കാർ
Image Credit: VD Satheesan | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം: 25 മരണം, 52 വീടുകൾ തകർന്നു; കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കി സർക്കാർ
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