Kerala New CM: ആരാകും അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി? കണ്ടെത്താൻ ഹൈക്കമാൻഡ് നിരീക്ഷകരെത്തി; എ.കെ ആന്റണിയെ കണ്ടു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി ഹൈക്കമാൻഡ് നിരീക്ഷകർ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി. എഐസിസി നിരീക്ഷകരായ മുകുള് വാസ്നിക്, അജയ് മാക്കന് എന്നിവരാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയത്. നാളെ 10.30ന് കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന കോണ്ഗ്രസ് നിയമസഭാകക്ഷി യോഗത്തില് ഇരുവരും പങ്കെടുക്കും. യോഗത്തിൽ 63 എംഎല്എമാരും പങ്കെടുക്കും.
എല്ലാ എംഎൽഎമാരുമായും ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഇവർ അഭിപ്രായം തേടുകയും ചെയ്യും. തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ ശേഷം ഇരുവരും ആദ്യം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് മുതിർന്ന നേതാവ് എ.കെ ആന്റണിയുമായിട്ടാണ്. ഇന്ദിരാ ഭവനിൽ വച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്. നാളെ മറ്റ് മുതിര്ന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കളുമായും ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളുമായും സംസാരിച്ച ശേഷം ഇവർ ഹൈക്കമാന്ഡിന് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കും.
എംഎൽഎമാരുടെയെല്ലാം അഭിപ്രായം തേടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള സജീവ നീക്കങ്ങൾ നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഹൈക്കമാൻഡ് നിരീക്ഷകർ എംഎല്എമാരെ ഒറ്റയ്ക്ക് കാണണമെന്നും കൂടിക്കാഴ്ചയില് കേരളത്തിന്റെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി ദീപാദാസ് മുന്ഷി പങ്കെടുക്കാന് പാടില്ലെന്നുമാണ് വി.ഡി.സതീശന് പക്ഷം മുന്നോട്ടുവച്ച ആവശ്യം എന്നാണ് വിവരം.
മുപ്പതിലേറെ എംഎല്എമാരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പിക്കാന് വി.ഡി സതീശന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സതീശന് പക്ഷത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം. അതേസമയം ഭൂരിപക്ഷം എംഎല്എമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് കെ.സി.വേണുഗോപാല് പക്ഷവും വാദിക്കുന്നു. ഡല്ഹിയിലെത്തി ഹൈക്കമാന്ഡുമായി ചര്ച്ച നടത്തിയ രമേശ് ചെന്നിത്തല തിരിച്ചു കേരളത്തില് എത്തി.
