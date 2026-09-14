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New Driving License Test: ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് പരീക്ഷാഘടനയിൽ മാറ്റം: ഡിസംബർ മുതൽ ഇനി 'ഹസാർഡ് പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റും'

രാജ്യത്താദ്യമായി കേരളത്തിലാണ് 'ഹസാർഡ് പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്' നടപ്പാക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Sep 14, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 09:33 PM IST
New Driving License Test: ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് പരീക്ഷാഘടനയിൽ മാറ്റം: ഡിസംബർ മുതൽ ഇനി 'ഹസാർഡ് പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റും'
Image Credit: driving test | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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New Driving License Test: ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് പരീക്ഷാഘടനയിൽ മാറ്റം: ഡിസംബർ മുതൽ ഇനി 'ഹസാർഡ് പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റും'
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