New Driving License Test: ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് പരീക്ഷാഘടനയിൽ മാറ്റം: ഡിസംബർ മുതൽ ഇനി 'ഹസാർഡ് പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റും'

തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യാന്തര മാതൃകയിൽ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് പരീക്ഷാഘടന പരിഷ്കരിച്ച് സംസ്ഥാന ഗതാഗത വകുപ്പ്. ഇനി ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതമായി നടത്തുന്ന 'ഹസാർഡ് പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്' കൂടി പാസാകണം. രാജ്യത്താദ്യമായി കേരളത്തിലാണ് ഡിസംബർ 1 മുതൽ ഈ പരീക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത്.
റോഡിലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള അപകടങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും മുൻകൂട്ടി കണ്ട് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഡ്രൈവറുടെ ശേഷി പരിശോധിക്കുന്നതാണ് 100 മാർക്കിന്റെ പുതിയ ടെസ്റ്റ്. ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് ലഭിച്ച് 30 ദിവസത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും ഈ പരിശോധന. ഇതിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഗ്രൗണ്ട്, റോഡ് പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ.
പരീക്ഷ രീതി ഇങ്ങനെ...
ഒരു മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള 10 വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ അടങ്ങുന്നതാണ് പുതിയ ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റിലെ ഹസാർഡ് പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്. ഓരോ ക്ലിപ്പിനും 10 മാർക്ക് വീതമാണുള്ളത്. കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന വീഡിയോയിലെ അപകടസാധ്യതകൾ കൃത്യസമയത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പരീക്ഷാരീതി.
ഓരോ ക്ലിപ്പിലും റോഡിലെ രണ്ട് തടസ്സങ്ങൾ വീതമുണ്ടാകും. പരീക്ഷാർത്ഥി ഇവ കണ്ട് സമയബന്ധിതമായി പ്രതികരിക്കണം. കൃത്യസമയത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ 10 മാർക്ക് മുഴുവനായി ലഭിക്കും. വൈകുന്തോറും മാർക്ക് കുറയും. ലൈസൻസ് പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാൻ 100-ൽ കുറഞ്ഞത് 60 മാർക്കെങ്കിലും നേടേണ്ടതുണ്ട്.
ഹസാർഡ് പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ 60 ശതമാനം മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ തുടർന്നുള്ള പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കാനാകൂ എന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ഇതിനായുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഡ്രൈവിങ് സ്കൂളുകളിൽ സജ്ജമാക്കാൻ ഗതാഗത കമ്മീഷണർ സി. നാഗരാജു നിർദ്ദേശം നൽകി. ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷാർത്ഥികൾക്ക് മൂന്ന് മാസം പരിശീലനം നൽകാനാണ് നിർദ്ദേശം.
യുകെ, ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ പരീക്ഷാ മാതൃക പിന്തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തും ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത്. ഡ്രൈവർമാരുടെ അശ്രദ്ധയും അപകടസാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണക്കാക്കുന്നതിലെ പിഴവുമാണ് ഭൂരിഭാഗം റോഡപകടങ്ങൾക്കും കാരണമെന്ന പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പരിഷ്കാരം.
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