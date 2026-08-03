/Kerala Rain Alert Updates: സംസ്ഥാനത്തെ മഴമുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം; 10 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുകയാണ്. രാവിലെ യെല്ലോ അലർട്ടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ 10 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് തുടരുന്നുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന 4 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി മഴ തുടരും. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാളെ 10 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് നാളെ യെല്ലോ അലര്ട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് വ്യാഴം വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലും യെല്ലോ അലര്ട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് 12 ജില്ലകളിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഇത് കൂടാതെ മലയോരമേഖലകളിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അവിടങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി താമസിക്കാനും അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ മഴ കനക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ആശങ്ക ഏറുകയാണ്. അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമാണ് അധികൃതർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ മൂഴിയാർ ടാം തുറക്കാനും ജില്ലാ കളക്ടർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനൗൺസ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആറന്മുളയിലും ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. പത്തനംതിട്ടയിൽ അവസ്ഥ ആശങ്കാജനകമാണെന്നും വീടുകളിലെ ടെറസിലോ ഒന്നാം നിലയിലോ കഴിയുന്നവർ മടികൂടാതെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി ബുദ്ധിമുട്ടിലായേക്കുമെന്നും മന്ത്രി പിസി വിഷ്ണുനാഥ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളിലേക്ക് മാറട്ടെയെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി കൊല്ലത്ത് നിന്നും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും മത്സ്യത്തൊളിലാളികളെ പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രി തിരുവെന്ൻഹ്റാപുറത്തുള്ള എൻടിആർഎഫ് സംഘത്തെ പത്തനതിട്ടയിലേക്ക് വരാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുമ്പോൾ് പമ്പയിൽ വെള്ളം നിറയുമെന്ന സാഹചര്യം വിലയിരുത്തൻ മന്ത്രി അടിയന്തര യോഗവും വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു. നിലവിൽ റാന്നിയിലെ കനത്ത മഴ ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.