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Kerala Rain Alert Updates: സംസ്ഥാനത്തെ മഴമുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം; 10 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

രാവിലെ യെല്ലോ അലർട്ട് മാത്രമാണ പറഞ്ഞതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 03, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:03 PM IST
Kerala Rain Alert Updates: സംസ്ഥാനത്തെ മഴമുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം; 10 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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