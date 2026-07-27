/Onam Kit Distribution: വിലക്കയറ്റത്തിനിടയിലെ ആശ്വാസം! ഓണച്ചന്തയും ഓണക്കിറ്റ് വിതരണവും ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം മുതൽ; കിറ്റിൽ 16 ഇനങ്ങൾ...

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഓഗസ്റ്റ് 8 മുതൽ ഓണച്ചന്തകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഭക്ഷ്യ വിതരണ മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്. മഞ്ഞക്കാർഡുടമകൾക്ക് 16 ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഓണക്കിറ്റ് ഓഗസ്റ്റ് 10 മുതലാണ് നൽകി തുടങ്ങുന്നത്. ഓണസദ്യക്കുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിറ്റിലുണ്ടാകും. ഓഗസ്റ്റ് 6ന് ഓണം ട്രേഡ് ഫെയറുകൾ തുടങ്ങും. വിലക്കയറ്റത്തിന് ആശ്വാസമായി സപ്ലൈകോ വഴി 13 ഇനം സബ്സിഡി സാധനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കും. അടുത്ത വർഷം മുതൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് കിറ്റ് നൽകുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നതിനിടെ, ചെലവുകൾ ചുരുക്കാൻ വകുപ്പുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ധനവകുപ്പ്. അടുത്ത ബജറ്റിന് മുന്നോടിയായി പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗനിർദേശ സർക്കുലറിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക ബജറ്റ് വിഹിതത്തേക്കാൾ കൂടരുതെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
ലാഭകരമല്ലാത്ത പദ്ധതികൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും അടിയന്തര സ്വഭാവമില്ലാത്ത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ മാറ്റിവെക്കണമെന്നും വകുപ്പുകളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, അധികമുള്ള ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാതെ അവരെ പുതിയ ഒഴിവുകളിലേക്ക് പുനർവിന്യസിക്കാനാണ് തീരുമാനം.
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