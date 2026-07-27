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Onam Kit Distribution: വിലക്കയറ്റത്തിനിടയിലെ ആശ്വാസം! ഓണച്ചന്തയും ഓണക്കിറ്റ് വിതരണവും ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം മുതൽ; കിറ്റിൽ 16 ഇനങ്ങൾ...

ഓണക്കിറ്റിൽ ഓണസദ്യക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 27, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:52 PM IST
Onam Kit Distribution: വിലക്കയറ്റത്തിനിടയിലെ ആശ്വാസം! ഓണച്ചന്തയും ഓണക്കിറ്റ് വിതരണവും ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം മുതൽ; കിറ്റിൽ 16 ഇനങ്ങൾ...
Image Credit: Onam Kit | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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