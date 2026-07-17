/Kerala Plus One Results 2026: പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷാ ഫലം ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും; റിസൾട്ട് ഇവിടെ പരിശോധിക്കൂ...

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി/വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒന്നാം വർഷ (Plus One ) പരീക്ഷാ ഫലം ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഫലം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നുമണിയോടെയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. പരീക്ഷ നടന്നത് മാർച്ച് മാസത്തിലായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ രണ്ടിനായിരുന്നു പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഈ വർഷം ജൂൺ മാസം പത്താം തീയതി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പശ്ചിമേഷ്യയിൽ പരീക്ഷ മാറ്റിവച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഫലപ്രഖ്യാപനം നീളുകയായിരുന്നു. ഈ വർഷം ഏകദേശം 4 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാര്ത്ഥികളാണ് പ്ലസ് വണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 മുതല് വൈകുന്നേരം 4.15 വരെയായിരുന്നു പരീക്ഷാ സമയം. തിയറി പരീക്ഷയ്ക്ക് 80 മാര്ക്കും ഇന്റേണല് അസസ്മെന്റ്/പ്രാക്ടിക്കല് പരീക്ഷയ്ക്ക് 20 മാര്ക്കും ഉള്പ്പെടെയാണ് മൂല്യനിര്ണയം.
ഈ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും. ഈ സൈറ്റുകൾ dhsekerala.gov.in, results.hse.kerala.gov.in, keralaresults.nic.in, results.kite.kerala.gov.in, results.kerala.gov.in തുടങ്ങിയ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളില് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്നുമണിയോടെ ഫലം ലഭ്യമാകും. ഇതുകൂടാതെ ഡിജിലോക്കര്, പിആര്ഡി ലൈവ്, സഫലം കൈറ്റ് മൊബൈല് ആപ്പ് എന്നിവ വഴിയും ഫലം പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ഫലം സംബന്ധിച്ച പുതിയ വിവരങ്ങള്ക്കും സേ പരീക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകള്ക്കുമായി dhsekerala.gov.in സന്ദര്ശിക്കുക.
results.hse.kerala.gov.in
results.kite.kerala.gov.in
keralaresults.nic.in
dhsekerala.gov.in
DHSE Kerala Results
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