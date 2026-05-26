/Kerala Plus Two Say Exam 2026: പ്ലസ് ടു സേ പരീക്ഷ; തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു, വിവരങ്ങൾ അറിയാം

Kerala Plus Two Say Exam 2026: ജൂൺ 29 നും ജൂലൈ 3 നും ഇടയിലാണ് കേരള പ്ലസ് ടു സേ പരീക്ഷകൾ നടക്കുക
കേരളത്തിലെ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ സേ പരീക്ഷയുടേയും തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജൂൺ 29 നും ജൂലൈ 3 നും ഇടയിലാണ് കേരള പ്ലസ് ടു സേ പരീക്ഷകൾ നടക്കുക. സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകൾ എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന സേ പരീക്ഷകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ മാർക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. സേ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തിയതി (ഫൈനില്ലാതെ) ജൂൺ 1 ആണ്. ഫൈനോടെ മൂന്നാം തിയതി വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫോട്ടോകോപ്പി, മൂല്യനിർണ്ണയം, സൂക്ഷ്മപരിശോധന എന്നിവയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തിയതിയും ജൂൺ 3 ആണ്.
ഈ വർഷം എച്ച്എസ്ഇ കേരള പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ആകെ 77.97 ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വിജയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 77.81 ശതമാനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വിജയശതമാനം നേരിയ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ ആണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 4.25 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികളാണ് ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷ എഴുതിയത്. 30,561 പേർ ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടി. പെൺകുട്ടികളുടെ വിജയശതമാനം 86.89 ആണ്. 30,561 പേർക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ പ്ലസ് ലഭിച്ചു.
എ പ്ലസ് കൂടുതൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് വിജയശതമാനം കൂടുതൽ. ഏറ്റവും കുറവ് കാസർകോട് ജില്ലയിലാണ്. സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ വിജയശതമാനം 84.55 ആണ്. കൊമേഴ്സിൽ 74.74%. ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ വിജയശതമാനം 66.38 ആണ്. 80 സ്കൂളുകൾ 100% വിജയം കൈവരിച്ചു. 60 കുട്ടികളാണ് ഇക്കുറി 1200 മാർക്കും വാങ്ങിയത്. ഇതിൽ 10 ആൺകുട്ടികളും 50 പെൺകുട്ടികളും ഉൾുപ്പെടുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് keralaresults.nic.in, dhsekerala.gov.in എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഫലം അറിയാനാകും.
