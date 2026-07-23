/Kerala Plus Two Say Exam Result: അനിശ്ചിതത്വത്തിന് വിരാമം! പ്ലസ് ടു സേ പരീക്ഷാഫലം ശനിയാഴ്ച വരും....

തിരുവനന്തപുരം: പ്ലസ് ടു സേ, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകളുടെ ഫലം ശനിയാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്. ഇന്ന് ചേർന്ന പരീക്ഷാ ബോർഡ് യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് പരീക്ഷ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമാകുന്നത്.
മുൻപ് മൂന്ന് തവണ ഫലപ്രഖ്യാപന തീയതി മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ അന്തിമ തീയതി വന്നിരിക്കുന്നത്. ജൂലൈ മൂന്നിന് മുൻപ് സേ, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകൾ പൂർത്തിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഫലപ്രഖ്യാപനം നീണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. കോളേജുകളിൽ പ്രവേശന നടപചികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ഫലം വൈകിയത് വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരുന്നു. ഒരു ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർഥികളാണ് പരീക്ഷയെഴുതിയത്.
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