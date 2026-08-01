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  • /Kerala Police Reshuffle: പോലീസ് തലപ്പത്ത് വൻ മാറ്റങ്ങൾ: എസ്. ശ്രീജിത്ത് ഡിജിപിയാകും; ബെവ്കോ എംഡിയായി യോഗേഷ് ഗുപ്ത, ബൽറാം ഉപാധ്യായ ഫയർഫോഴ്‌സ് മേധാവി!

Kerala Police Reshuffle: പോലീസ് തലപ്പത്ത് വൻ മാറ്റങ്ങൾ: എസ്. ശ്രീജിത്ത് ഡിജിപിയാകും; ബെവ്കോ എംഡിയായി യോഗേഷ് ഗുപ്ത, ബൽറാം ഉപാധ്യായ ഫയർഫോഴ്‌സ് മേധാവി!

മുൻകൂട്ടി അനുമതിയില്ലാതെ വിദേശയാത്ര നടത്തിയെന്ന ആരോപണങ്ങളും വിവാദങ്ങളും നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് എസ് ശ്രീജിത്തിന് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി കൊണ്ടുള്ള ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻറെ ഉത്തരവിറങ്ങുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 01, 2026, 06:08 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:23 AM IST
Kerala Police Reshuffle: പോലീസ് തലപ്പത്ത് വൻ മാറ്റങ്ങൾ: എസ്. ശ്രീജിത്ത് ഡിജിപിയാകും; ബെവ്കോ എംഡിയായി യോഗേഷ് ഗുപ്ത, ബൽറാം ഉപാധ്യായ ഫയർഫോഴ്‌സ് മേധാവി!
Image Credit: S Sreejith | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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