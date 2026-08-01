തിരുവനന്തപുരം: കേരള പോലീസ് തലപ്പത്ത് വീണ്ടും മാറ്റങ്ങൾ. ജയിൽമേധാവി എസ് ശ്രീജിത്തിന് ഡി ജി പി പദവിയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി കൊണ്ടുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവിറങ്ങി. നിലവിൽ എഡിജിപി പദവിയിലിരിക്കുന്ന ശ്രീജിത്ത് മുൻകൂട്ടി അനുമതിയില്ലാതെ വിദേശയാത്ര നടത്തിയെന്ന ആരോപണങ്ങളും വിവാദങ്ങളും നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
എ ഡി ജി പി സ്ഥാനത്തുള്ള എം ആർ അജിത് കുമാർ സസ്പെൻഷനിലായതോടെയാണ് ഡിജിപി സ്ഥാനത്തേക്ക് ശ്രീജിത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങിയത്. ആലപ്പുഴ രക്ഷാപ്രവർത്തനക്കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ നീക്കം നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു അജിത് കുമാറിന് സസ്പെൻഷൻ ലഭിച്ചത്. ഡിജിപി പദവിയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചുവെങ്കിലും എസ് ശ്രീജിത്ത് ജയിൽ മേധാവിയായി തുടർന്നും സേവനമനുഷ്ഠിക്കും.
അതേസമയം മുതിർന്ന ഐ പി എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥനായ യോഗേഷ് ഗുപ്തയെ ബെവ്കോ സി എം ഡി.യായി നിയമിച്ചു. മറ്റൊരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ബൽറാം കുമാർ ഉപാധ്യായയെ ഫയർഫോഴ്സ് മേധാവി ആയിട്ടാണ് നിയമിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന - ഭരണനിർവഹണ രംഗം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വൻ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.
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