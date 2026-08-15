/Kerala Police: വി.ഡി. സതീശനെതിരായ പോസ്റ്റുകൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് നീക്കി; മെറ്റയ്ക്ക് കത്തയച്ച് കേരള പോലീസ്

തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്റെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നതും വിമർശിക്കുന്നതുമായ വാർത്തകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ മെറ്റയോട് വിശദീകരണം തേടി കേരള പോലീസ്. ഇതിനായി സൈബർ പോലീസ് മെറ്റയ്ക്ക് കത്തയച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റേത് ഉൾപ്പെടെ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഫേസ്ബുക്ക് അടക്കമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്ന് എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണ് നീക്കിയതെന്ന് അറിയാനാണ് നടപടി.
മുൻനിര മാധ്യമങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ പേജുകളിൽ നിന്നാണ് വാർത്തകൾ വ്യാപകമായി മെറ്റ നീക്കം ചെയ്തത്. 'റിപ്പോർട്ടർ' ടി.വിയുടെ മാത്രം ഇരുപതോളം വാർത്താ കാർഡുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത്. അതേസമയം, മാധ്യമ വാർത്തകൾ സെൻസർ ചെയ്യാൻ താൻ മെറ്റയിൽ യാതൊരു ഇടപെടലും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.