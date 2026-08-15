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Kerala Police: വി.ഡി. സതീശനെതിരായ പോസ്റ്റുകൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് നീക്കി; മെറ്റയ്ക്ക് കത്തയച്ച് കേരള പോലീസ്

മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്റെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നതും വിമർശിക്കുന്നതുമായ വാർത്തകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ മെറ്റയോട് വിശദീകരണം തേടി കേരള പോലീസ്. ഇതിനായി സൈബർ പോലീസ് മെറ്റയ്ക്ക് കത്തയച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റേത് ഉൾപ്പെടെ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഫേസ്ബുക്ക് അടക്കമുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിന്ന് എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണ് നീക്കിയതെന്ന് അറിയാനാണ് നടപടി.

Written ByKarthika V
Published: Aug 15, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 01:26 PM IST
Kerala Police: വി.ഡി. സതീശനെതിരായ പോസ്റ്റുകൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് നീക്കി; മെറ്റയ്ക്ക് കത്തയച്ച് കേരള പോലീസ്
Image Credit: vd satheesan | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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