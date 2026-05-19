/Kerala Police: ആഭ്യന്തര വകുപ്പും തുടങ്ങി പണി! പോലീസിൽ അഴിച്ചുപണി; പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നേതാക്കളെ സ്ഥലം മാറ്റി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന പോലീസിൽ അഴിച്ചുപണി തുടങ്ങി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്. പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നേതാക്കളെ സ്ഥലംമാറ്റി. അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെയുമാണ് സ്ഥലമാറ്റിയത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഡിജിപി ഉത്തരവിറക്കി.
സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ആർ പ്രശാന്തിനെ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം സ്റ്റേഷനിലേക്കും ജന.സെക്രട്ടറി സി ആർ ബിജുവിനെ കൊച്ചി സിറ്റിയിലേക്കുമാണ് മാറ്റിയത്. 10 വർഷമായി പോലീസ് യൂണിഫോമില്ലാതെ സെപെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിൽ മാത്രമാണ് ഇരുവരും ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. ക്ലിഫ് ഹൗസിന്റെ സുരക്ഷകൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന മ്യൂസിയം എസ്.എച്ച്.ഒ ആണ് പ്രശാന്ത് ഇനിമുതൽ.