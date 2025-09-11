Kerala Police: പൊലീസ് ലോഗോ ഉപയോഗിച്ച് സൈബര്‍ തട്ടിപ്പ്; മുന്നറിയിപ്പുമായി കേരളാ പൊലീസ്

തിരുവനന്തപുരം: കേരള പൊലീസിന്റെ ലോഗോ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സൈബര് തട്ടിപ്പിൽ മുന്നറിയിപ്പുമായി കേരളാ പൊലീസ്. കേരള പൊലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറുകളിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചാണ് സൈബർ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഇ- ചെല്ലാൻ ഫൈൻ അടയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സന്ദേശം വരുന്നത്. കേരള പൊലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ലോഗോ ഡിസ്പ്ലേ പിക്ചർ ആയിട്ടുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മെസേജ് വരുന്നത്. വരുന്ന മെസേജിനൊപ്പം ഫൈൻ അടയ്ക്കാനൊരു ലിങ്കും ഉണ്ടാകും. ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലേസ്റ്റോറിലേക്ക് പോവുകയും ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണവും മറ്റു വിവരങ്ങളും തട്ടിപ്പുകാർ കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വന് തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് പൊലീസ് മീഡിയ സെന്റര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
കേരള പൊലീസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം: കേരള പോലീസിൻറെ ലോഗോ: തട്ടിപ്പിന് പുതിയ മുഖം.
