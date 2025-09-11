English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Police: പൊലീസ് ലോഗോ ഉപയോഗിച്ച് സൈബര്‍ തട്ടിപ്പ്; മുന്നറിയിപ്പുമായി കേരളാ പൊലീസ്

Kerala Police: കേരള പൊലീസിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാട്‌സ്ആപ്പ് നമ്പറുകളിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചാണ് സൈബർ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 11, 2025, 06:42 PM IST
  • ഇ- ചെല്ലാൻ ഫൈൻ അടയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സന്ദേശം വരുന്നത്.
  • കേരള പൊലീസിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ലോഗോ ഡിസ്പ്ലേ പിക്‌ചർ ആയിട്ടുള്ള വാട്‌സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മെസേജ് വരുന്നത്

Trending Photos

Hair Care Tips: മുടി കൊഴിച്ചിലിനുള്ള കാരണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും അറിയാം; ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ!
6
Hair care
Hair Care Tips: മുടി കൊഴിച്ചിലിനുള്ള കാരണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും അറിയാം; ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ!
ITR Filing 2025: ഐടിആർ ഫയൽ ചെയ്തോ? ഇനി 5 ദിവസം മാത്രം; സമയപരിധി നീട്ടുമോ?
7
ITR filing
ITR Filing 2025: ഐടിആർ ഫയൽ ചെയ്തോ? ഇനി 5 ദിവസം മാത്രം; സമയപരിധി നീട്ടുമോ?
Kerala KN-589 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-589 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Today&#039;s Horoscope 10 September 2025: കുംഭം രാശിക്ക് രാജയോ​ഗ സമാനമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരും, കർക്കിടകം രാശിക്ക് പ്രതിസന്ധികളും; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Astrology
Today's Horoscope 10 September 2025: കുംഭം രാശിക്ക് രാജയോ​ഗ സമാനമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരും, കർക്കിടകം രാശിക്ക് പ്രതിസന്ധികളും; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Kerala Police: പൊലീസ് ലോഗോ ഉപയോഗിച്ച് സൈബര്‍ തട്ടിപ്പ്; മുന്നറിയിപ്പുമായി കേരളാ പൊലീസ്

തിരുവനന്തപുരം: കേരള പൊലീസിന്‍റെ ലോഗോ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സൈബര്‍ തട്ടിപ്പിൽ മുന്നറിയിപ്പുമായി കേരളാ പൊലീസ്. കേരള പൊലീസിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാട്‌സ്ആപ്പ് നമ്പറുകളിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചാണ് സൈബർ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഇ- ചെല്ലാൻ ഫൈൻ അടയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സന്ദേശം വരുന്നത്. കേരള പൊലീസിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ലോഗോ ഡിസ്പ്ലേ പിക്‌ചർ ആയിട്ടുള്ള വാട്‌സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മെസേജ് വരുന്നത്. വരുന്ന മെസേജിനൊപ്പം ഫൈൻ അടയ്‌ക്കാനൊരു ലിങ്കും ഉണ്ടാകും. ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലേസ്റ്റോറിലേക്ക് പോവുകയും ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണവും മറ്റു വിവരങ്ങളും തട്ടിപ്പുകാർ കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വന്‍ തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് പൊലീസ് മീഡിയ സെന്‍റര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

കേരള പൊലീസിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം: കേരള പോലീസിൻറെ ലോഗോ: തട്ടിപ്പിന് പുതിയ മുഖം.

കേരള പോലീസിൻറെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാട്സാപ്പ് നമ്പറുകളിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ച് സൈബർ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് വ്യാപകം. ഇ- ചെല്ലാൻ ഫൈൻ അടയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള പോലീസിൻറെ ഔദ്യോഗിക ലോഗോ ഡിസ്പ്ലേ പിക്ചർ ആയിട്ടുള്ള വാട്സാപ്പ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് വരുന്നതോടുടെ തട്ടിപ്പ് തുടങ്ങുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പറുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ട്രാഫിക് പൊലീസിൻ്റേയിയും കേരള പോലീസിൻ്റെയും സംയുക്ത ലോഗോ കാണാം. ഇത് വിശ്വാസ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഘടകമാകുന്നു. വരുന്ന മെസ്സേജിനൊപ്പം പണം ഫൈൻ ആയി അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ട ലിങ്കും ഉണ്ടാകും. ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലേസ്റ്റോറിലേക്ക് പോവുകയും ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണവും മറ്റു വിവരങ്ങളും തട്ടിപ്പുകാർ കൈക്കലാക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളെ കുറിച്ച് ജാഗരൂകരായിരിക്കുക. സൈബർ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന് ഇരയായാൽ 1930 എന്ന് നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുകയോ www.cybercrime.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലോ പരാതിപ്പെടാവുന്നതാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Kerala PoliceFinancial fraudFake messageCyber FraudFraud Alert

Trending News