English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Private Hospital Nurses Strike: സമരം ഫലം കണ്ടു; സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം കൂടും..! മിനിമം വേതനം ഇങ്ങനെ...

Private Hospital Nurses Strike: സമരം ഫലം കണ്ടു; സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം കൂടും..! മിനിമം വേതനം ഇങ്ങനെ...

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിലെ നഴ്സുമാർ നടത്തി വന്ന സമരത്തിന് ഇപ്പോൾ ഫലം കണ്ടിരിക്കുകയാണ്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 7, 2026, 05:24 AM IST
  • നഴ്സുമാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 25450 മുതൽ 28000 വരെയായിരിക്കും.
  • ഉയർന്ന തസ്തികയിലുള്ള നഴ്‌സുമാരുടെ കുറഞ്ഞ വേതനം 33,080 രൂപവരെയായിരിക്കും.

Read Also

  1. Alappuzha Crime News: ആലപ്പുഴയിൽ പട്ടാപ്പകൽ അതിക്രൂരത; കുളിക്കടവിൽ വെച്ച് 56കാരി പീഡനത്തിനിരയായി, പ്രതിക്കായി തിരച്ചിൽ

Trending Photos

8th Pay Commission: സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ഇരട്ടിയാക്കുമോ? അറിയാം...
9
8th Pay Commission
8th Pay Commission: സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ഇരട്ടിയാക്കുമോ? അറിയാം...
Da Hike Alert: മാർച്ച് ഭാ​ഗ്യമാസമോ..! ശമ്പളത്തിലും പെൻഷനിലും വലിയ മാറ്റം? ഡിഎ വർധനവ് ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ!
5
DA hike
Da Hike Alert: മാർച്ച് ഭാ​ഗ്യമാസമോ..! ശമ്പളത്തിലും പെൻഷനിലും വലിയ മാറ്റം? ഡിഎ വർധനവ് ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ!
Gold Price Today: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം! ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം
7
Gold price
Gold Price Today: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം! ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം
Gold Rate: സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിനവും
7
Gold price
Gold Rate: സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിനവും
Private Hospital Nurses Strike: സമരം ഫലം കണ്ടു; സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം കൂടും..! മിനിമം വേതനം ഇങ്ങനെ...

തിരുവനന്തപുരം: സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം കൂട്ടാൻ തീരുമാനമായി. നഴ്സുമാർ അടക്കമുള്ള ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം വർധിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുള്ള കരട് വിജ്ഞാപനം ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങും. മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. യുണൈറ്റഡ് നഴ്‌സസ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ നടത്തിവന്ന സമരത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഫലം കണ്ടിരിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

അടിസ്ഥാന ശമ്പളം കൂടുക ഇത്രയും...

പുതിയ തീരുമാനപ്രകാരം നഴ്സുമാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 25450 മുതൽ 28000 വരെയായിരിക്കും. ഉയർന്ന തസ്തികയിലുള്ള നഴ്‌സുമാരുടെ കുറഞ്ഞ വേതനം 33,080 രൂപവരെയായിരിക്കും. അറ്റൻഡർ, ഹെൽപർ, സെക്യൂരിറ്റി, സ്വീപ്പർ, സ്റ്റോർ കീപ്പർ തുടങ്ങിയവരുടെ ശമ്പളവും ഇതിനൊപ്പം കൂട്ടും. ഇവർക്ക് 23650 രൂപയായിരിക്കും അടിസ്ഥാന ശമ്പളം. 

Also Read: Iris Lavan Docks Kochi Port: ഇറാനിയൻ പടക്കപ്പൽ ഇന്ത്യയിൽ; കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ട് ഐറിസ് ലവാൻ

സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ നഴ്സുമാരുടെ നിലവിലെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 20,000 രൂപയാണ്. 2018ലെ ഉത്തരവനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ വേതനം നൽകികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം പരമാവധി 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം കൂട്ടണമെന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായി ശമ്പളത്തിൽ വർധനവുണ്ടായിട്ടില്ല. സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെയും നഴ്‌സുമാർക്ക് തുല്യവേതനം ഉറപ്പാക്കണമെന്നതാണ് സമരക്കാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആവശ്യം. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Nurses strikeSalary hikeKerala newsKerala Governmentനഴ്സുമാരുടെ ശമ്പള വർദ്ധനവ്

Trending News