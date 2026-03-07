Private Hospital Nurses Strike: സമരം ഫലം കണ്ടു; സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം കൂടും..! മിനിമം വേതനം ഇങ്ങനെ...

തിരുവനന്തപുരം: സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം കൂട്ടാൻ തീരുമാനമായി. നഴ്സുമാർ അടക്കമുള്ള ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം വർധിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുള്ള കരട് വിജ്ഞാപനം ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങും. മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. യുണൈറ്റഡ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ നടത്തിവന്ന സമരത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഫലം കണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അടിസ്ഥാന ശമ്പളം കൂടുക ഇത്രയും...
പുതിയ തീരുമാനപ്രകാരം നഴ്സുമാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 25450 മുതൽ 28000 വരെയായിരിക്കും. ഉയർന്ന തസ്തികയിലുള്ള നഴ്സുമാരുടെ കുറഞ്ഞ വേതനം 33,080 രൂപവരെയായിരിക്കും. അറ്റൻഡർ, ഹെൽപർ, സെക്യൂരിറ്റി, സ്വീപ്പർ, സ്റ്റോർ കീപ്പർ തുടങ്ങിയവരുടെ ശമ്പളവും ഇതിനൊപ്പം കൂട്ടും. ഇവർക്ക് 23650 രൂപയായിരിക്കും അടിസ്ഥാന ശമ്പളം.
സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ നഴ്സുമാരുടെ നിലവിലെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 20,000 രൂപയാണ്. 2018ലെ ഉത്തരവനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ വേതനം നൽകികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം പരമാവധി 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം കൂട്ടണമെന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായി ശമ്പളത്തിൽ വർധനവുണ്ടായിട്ടില്ല. സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെയും നഴ്സുമാർക്ക് തുല്യവേതനം ഉറപ്പാക്കണമെന്നതാണ് സമരക്കാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആവശ്യം.
