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Kerala PSC: ചോദ്യ പേപ്പർ മാറി നൽകി; അബദ്ധം മനസിലായത് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി പിഎസ്‍സി

Kerala PSC Question Paper Change: ആലപ്പുഴയിൽ ശനിയാഴ്ച നടന്ന ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയിലാണ് വലിയ ജാഗ്രതക്കുറവുണ്ടായത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 18, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:30 PM IST
Kerala PSC: ചോദ്യ പേപ്പർ മാറി നൽകി; അബദ്ധം മനസിലായത് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി പിഎസ്‍സി
Image Credit: PSC | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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