തിരുവനന്തപുരം: പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യപ്പേപ്പർ മാറി നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് പിഎസ്സി പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി. ആലപ്പുഴയിൽ ശനിയാഴ്ച നടന്ന ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയിലാണ് വലിയ ജാഗ്രതക്കുറവുണ്ടായത്. കൂടുതൽ അപേക്ഷകരുള്ളതിനാൽ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവുമായി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായാണ് പരീക്ഷ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്.
എന്നാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ബാച്ചിനായി മാറ്റിവെച്ച ചോദ്യപ്പേപ്പർ രാവിലത്തെ ബാച്ചിന് വിതരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പരീക്ഷ പൂർത്തിയായ ശേഷമാണ് അധികൃതർക്ക് ഈ ഗുരുതരമായ അബദ്ധം തിരിച്ചറിയാനായത്. ഇതോടെ മറ്റ് മാർഗ്ഗമില്ലാതെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള പരീക്ഷ കമ്മീഷൻ റദ്ദാക്കി.
ആസൂത്രണ ബോർഡിലെ നിയമന തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിഎസ്സിക്ക് എതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കിടെയാണ് പുതിയ വീഴ്ചയും ചർച്ചയാകുന്നത്. ആസൂത്രണ ബോർഡ് പരീക്ഷയിൽ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തിയതും, ഇടത് അനുകൂല സംഘടനാ നേതാവിന് ഒന്നാം റാങ്ക് ലഭിച്ചതും നേരത്തെ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു.
ഈ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറച്ചുവെച്ച വിവരങ്ങളെല്ലാം ഏഴ് ദിവസത്തിനകം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കൈമാറാൻ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെ സംഭവത്തിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിനും ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പരാതികൾ പ്രവഹിച്ചതോടെ, തങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കമ്മീഷൻ കഴിഞ്ഞ ഏഴാം തീയതി ഒരു വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിരുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവും സംരക്ഷിക്കുമെന്നായിരുന്നു പിഎസ്സി പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിലെ അവകാശവാദം.
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