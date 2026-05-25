PSC Rank List: റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടണമെന്ന സർക്കാർ ശുപാർശ പിഎസ്സി അംഗീകരിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ പിഎസ്സി ഉദ്യോഗാർത്തികൾക്ക് ആശ്വസമായി പിഎസ്സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടി. റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടണമെന്ന സർക്കാർ ശുപാർശ പിഎസ്സി അംഗീകരിച്ചു. പിഎസ്സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നവംബർ 30 വരെയാണ് നീട്ടിയത്. 2026 മേയ് 25 നും ഓഗസ്റ്റ് 31 നും ഇടയിൽ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന വിവിധ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളാണ് നവംബർ 30 വരെ നീട്ടിയത്. പിഎസ്സിയുടെ ഈ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ 289 റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾക്കാണ് ഇതേടെ കാലാവധി നീട്ടിക്കിട്ടുക.
വിഡി സതീശൻ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിലെ തീരുമാനമായിരുന്നു പിഎസ്സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടുമെന്നുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇന്ന് ചേർന്ന പിഎസ്സി യോഗമാണ് മന്ത്രിസഭയുടെ ശുപാർശ അംഗീകരിച്ച് കാലാവധി നീട്ടി ഉത്തരവിട്ടത്. രണ്ട് സർക്കാരിന്റെയും പിഎസ്സിയുടെയും തീരുമാനം വിവിധ ലിസ്റ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 30,845 ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ്.
