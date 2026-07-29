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Kerala PSC: പിഎസ്‍സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ പ്രതികൾ; ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു

Kerala PSC Recruitment Fraud Case: നിയമനങ്ങളിൽ വൻതോതിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 29, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:55 PM IST
Kerala PSC: പിഎസ്‍സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ പ്രതികൾ; ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു
Image Credit: PSC | Photo:keralapsc.gov.in

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Kerala PSC: പിഎസ്‍സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ പ്രതികൾ; ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു
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