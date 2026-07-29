തിരുവനന്തപുരം: പി.എസ്.സി. ആസൂത്രണ ബോർഡ് നിയമന തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്.ഐ.ടി) ആദ്യ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയ ക്രൈംബ്രാഞ്ച്, നിയമനങ്ങളിൽ വൻതോതിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
എഫ്.ഐ.ആറിൽ നിലവിൽ ആരുടെയും പേരുകൾ കൃത്യമായി പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രതി ചേർത്തുള്ള വിപുലമായ അന്വേഷണമാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിയമന തട്ടിപ്പിനായി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുത്ത രണ്ട് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അന്വേഷണസംഘം ഇതിനോടകം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഇവരെ കേസിൽ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് നാളെത്തന്നെ കോടതിക്ക് കൈമാറാനാണ് എസ്.ഐ.ടിയുടെ നീക്കം. പരാതിക്കാരൻ നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം എഫ്.ഐ.ആർ തയ്യാറാക്കിയത്. തട്ടിപ്പിലൂടെ സാമ്പത്തിക ലാഭം നേടിയവരെ കണ്ടെത്തുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
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ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി എച്ച്. വെങ്കടേഷിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗം ഐജി അജിതാബീഗം നേതൃത്വം നൽകുന്ന മൂന്നംഗ സംഘമാണ് നിലവിൽ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. പി.എസ്.സിയുടെ വിശ്വസ്തതയെത്തന്നെ സംശയ നിഴലിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്.
ആസൂത്രണ ബോർഡ് നിയമനങ്ങളിലെ തട്ടിപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും, മറ്റ് വിവിധ തസ്തികകളിലെ നിയമനങ്ങളിലും സമാന രീതിയിലുള്ള അഴിമതികൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന ഗുരുതരമായ പരാതികൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യാപക അന്വേഷണമാണ് പോലീസ് നടത്തുന്നത്.
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