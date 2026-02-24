തിരുവനന്തപുരം: വയസ് 36 കഴിഞ്ഞു, ഇനി പിഎസ്സിക്കൊന്നും അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല..! ഇങ്ങനെയാകും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇനി ആ ചിന്ത വേണ്ട. 40 വയസ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്. അതെ പിഎസ്സി പരീക്ഷകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ. ജെ ബി കോശി കമ്മീഷന് റിപ്പോര്ട്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സര്ക്കാര് തീരുമാനം.
ജനറൽ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇനി 40 വയസുവരെ പിഎസ്സിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനാകും. പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം എസ്സി, എസ്ടി വിഭാഗത്തിന് 45 വയസ്സുവരെയും അപേക്ഷിക്കാാനാകും. നിലവിലെ പ്രായപരിധി 36 വയസായിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.