PSC Age Limit: സ്വപ്ന ജോലി നേടാൻ ഇനിയുമുണ്ട് അവസരം..! പിഎസ്‍സി പ്രായപരിധി കൂട്ടി, ഇനി 40 വയസിലും പരീക്ഷയെഴുതാം...

പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ആശ്വാസകരമായ തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാ​ഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 24, 2026, 06:36 PM IST
  • പിഎസ്‍സി പരീക്ഷകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ.
  • ജെ ബി കോശി കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് അം​ഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം.

PSC Age Limit: സ്വപ്ന ജോലി നേടാൻ ഇനിയുമുണ്ട് അവസരം..! പിഎസ്‍സി പ്രായപരിധി കൂട്ടി, ഇനി 40 വയസിലും പരീക്ഷയെഴുതാം...

തിരുവനന്തപുരം: വയസ് 36 കഴിഞ്ഞു, ഇനി പിഎസ്‍സിക്കൊന്നും അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല..! ഇങ്ങനെയാകും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇനി ആ ചിന്ത വേണ്ട. 40 വയസ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള യോ​ഗ്യതയുണ്ട്. അതെ പിഎസ്‍സി പരീക്ഷകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ. ജെ ബി കോശി കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് അം​ഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം. 

ജനറൽ വിഭാ​ഗത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇനി 40 വയസുവരെ പിഎസ്‍സിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനാകും. പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം എസ്‍സി, എസ്‍ടി വിഭാഗത്തിന് 45 വയസ്സുവരെയും അപേക്ഷിക്കാാനാകും. നിലവിലെ പ്രായപരിധി 36 വയസായിരുന്നു. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kerala PSCKerala Governmentകേരള പിഎസ്‍സികേരള സർക്കാർ

