/Rain Alert: തിരുവോണത്തിനും മഴ! നാല് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവോണ നാളിലും സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. മധ്യകേരളത്തിലെ ജില്ലകളിലാണ് പ്രധാനമായും മഴ ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ പരക്കെ മഴ ലഭിക്കുന്നതിനൊപ്പം ചിലയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റു ജില്ലകളിൽ മിതമായ തോതിലുള്ള മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മോശം കാലാവസ്ഥ മുൻനിർത്തി കേരള തീരത്തുനിന്നും കടലിൽ പോകുന്നതിന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അടുത്ത മൂന്നു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇടുക്കി, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കൊപ്പം മണിക്കൂറിൽ 30 മുതൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയുള്ള ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പിലുണ്ട്. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും മഴക്കെടുതി തുടരുകയാണ്.
ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഒഡീഷ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലകളിലും ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും, ഇന്നലെയുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയെത്തുടർന്ന് നഗരത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. രാത്രി വൈകിയും തലസ്ഥാനത്ത് രൂക്ഷമായ ഗതാഗതക്കുരുക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്.
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