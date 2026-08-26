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Rain Alert: തിരുവോണത്തിനും മഴ! നാല് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

Kerala Rain 2026: സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴ ലഭിക്കുന്നതിനൊപ്പം ചിലയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 26, 2026, 06:54 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 06:54 AM IST
Rain Alert: തിരുവോണത്തിനും മഴ! നാല് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
Image Credit: AI

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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