English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kerala Rain Alert: വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ഇടിമിന്നൽ അപകടകരം; ജാഗ്രത വേണമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി

Kerala Rain Alert: വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ഇടിമിന്നൽ അപകടകരം; ജാഗ്രത വേണമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി

Rain Alert Kerala: മഴ പെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അളവിൽ മഴ പെയ്യുന്നതിനാൽ ജാ​ഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 21, 2025, 03:22 PM IST
  • ഇടിമിന്നലാണ് നിലവിലെ പ്രധാന ആശങ്ക
  • ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്

Read Also

  1. Kerala Rain: അതിതീവ്ര മഴ തുടരും, 3 ജില്ലകളില്‍ റെഡ് അലേര്‍ട്ട്, 5 ജില്ലകള്‍ വെള്ളപ്പൊക്കബാധിതം

Trending Photos

Kerala Lottery Result 20 October 2025: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നേടിയത് നിങ്ങളോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala Lottery Result 20 October 2025: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നേടിയത് നിങ്ങളോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 21 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണെന്ന് അറിയാം; സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
2
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 21 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണെന്ന് അറിയാം; സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Malavya Rajayoga: നവംബറിലെ മാളവ്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം രാജകീയ ജീവിതവും!
7
Rajayoga
Malavya Rajayoga: നവംബറിലെ മാളവ്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം രാജകീയ ജീവിതവും!
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക ജാഗ്രത; ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് ഉയർച്ച, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക ജാഗ്രത; ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് ഉയർച്ച, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Kerala Rain Alert: വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ഇടിമിന്നൽ അപകടകരം; ജാഗ്രത വേണമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയും ശക്തമായ ഇടിമിന്നലും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജാ​ഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ നിർദേശിച്ചു. ഈ മാസം 24 വരെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പിന്റെ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

മഴ പെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അളവിൽ മഴ പെയ്യുന്നതിനാൽ ജാ​ഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. വൈകുന്നേരങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ഇടിമിന്നൽ അപകടകാരികളാണ്. ഇടിമിന്നൽ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടത്തിന്റെ തോത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ജാ​ഗ്രത വേണമെന്ന് കെഎസ്ഇബി നിർദേശം നൽകി. മഴയ്ക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലാണ് നിലവിലെ പ്രധാന ആശങ്കയെന്നും മന്ത്രി കെ രാജൻ പറ‍ഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്ത് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ അതിതീവ്രമഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് 12 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ, കാസർകോട് എന്നീ ജില്ലകൾ ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Rain alertKerala Rain AlertLightningകേരളംകാലാവസ്ഥ

Trending News