Kerala Rain Alert: വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ഇടിമിന്നൽ അപകടകരം; ജാഗ്രത വേണമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയും ശക്തമായ ഇടിമിന്നലും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ നിർദേശിച്ചു. ഈ മാസം 24 വരെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പിന്റെ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
മഴ പെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അളവിൽ മഴ പെയ്യുന്നതിനാൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. വൈകുന്നേരങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ഇടിമിന്നൽ അപകടകാരികളാണ്. ഇടിമിന്നൽ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടത്തിന്റെ തോത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ജാഗ്രത വേണമെന്ന് കെഎസ്ഇബി നിർദേശം നൽകി. മഴയ്ക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലാണ് നിലവിലെ പ്രധാന ആശങ്കയെന്നും മന്ത്രി കെ രാജൻ പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ അതിതീവ്രമഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് 12 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ, കാസർകോട് എന്നീ ജില്ലകൾ ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.
