Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Kerala Rain: കനത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസമായി മഴയെത്തും; വിവിധ ജില്ലകളിൽ മറ്റന്നാൾ മുതൽ അലർട്ടുകൾ

Kerala Rain: കനത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസമായി മഴയെത്തും; വിവിധ ജില്ലകളിൽ മറ്റന്നാൾ മുതൽ അലർട്ടുകൾ

Kerala Rain Alert: ചൊവ്വാഴ്ച കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും ബുധനാഴ്ച കണ്ണൂർ, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലുമാണ് യെലോ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Sep 12, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 03:52 PM IST
Kerala Rain: കനത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസമായി മഴയെത്തും; വിവിധ ജില്ലകളിൽ മറ്റന്നാൾ മുതൽ അലർട്ടുകൾ
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kerala Rain: കനത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസമായി മഴയെത്തും; വിവിധ ജില്ലകളിൽ മറ്റന്നാൾ മുതൽ അലർട്ടുകൾ
2
3
4
5