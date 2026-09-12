/Kerala Rain: കനത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസമായി മഴയെത്തും; വിവിധ ജില്ലകളിൽ മറ്റന്നാൾ മുതൽ അലർട്ടുകൾ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന കനത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസമേകി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്. മറ്റന്നാൾ മുതൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
തിങ്കളാഴ്ച പാലക്കാട്, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ യെലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും ബുധനാഴ്ച കണ്ണൂർ, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലുമാണ് യെലോ അലർട്ട് മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്.
അതേസമയം, വരും ദിവസങ്ങളിലും ചൂടിന് വലിയ കുറവുണ്ടാകില്ല. നാളെയും താപനില സാധാരണയേക്കാൾ മൂന്ന് മുതൽ നാല് ഡിഗ്രി വരെ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പുനലൂരിലാണ്- 35.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. കണ്ണൂരിൽ 35.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കോട്ടയത്ത് 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമാണ് ഉയർന്ന താപനില ഉയർന്നത്.
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