Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Kerala Rain: ചുട്ടുപൊള്ളി കേരളം, താപനിലിയൽ വൻ വർധന; മറ്റന്നാൾ മുതൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

Kerala Rain: ചുട്ടുപൊള്ളി കേരളം, താപനിലിയൽ വൻ വർധന; മറ്റന്നാൾ മുതൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

Yellow Alert Issued: 10,11,12 തിയതികളിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Sep 08, 2026, 06:23 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 06:23 AM IST
Kerala Rain: ചുട്ടുപൊള്ളി കേരളം, താപനിലിയൽ വൻ വർധന; മറ്റന്നാൾ മുതൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Thodupuzha Building Collapse: തൊടുപുഴയിൽ നിർമാണത്തിലിരുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞുവീണു; രണ്ട് മരണം, രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്
2
3
4
5