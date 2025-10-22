English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Malayalam News
  Kerala
  • Kerala Rain Alert: സംസ്ഥാനത്ത് റെഡ് അലർട്ട് പിൻവലിച്ചു; 10 ജില്ലകളിൽ അതിശക്ത മഴ മുന്നറിയിപ്പ്, ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു

Kerala Rain Alert: സംസ്ഥാനത്ത് റെഡ് അലർട്ട് പിൻവലിച്ചു; 10 ജില്ലകളിൽ അതിശക്ത മഴ മുന്നറിയിപ്പ്, ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു

Kerala Rain Alert: സംസ്ഥാനത്തെ റെഡ് അലർട്ടുകൾ പിൻവലിച്ചുവെങ്കിലും അതിശക്ത മഴ തുടരാൻ സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 22, 2025, 03:21 PM IST
  • 10 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു
  • തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചത്

Kerala Rain Alert: സംസ്ഥാനത്ത് റെഡ് അലർട്ട് പിൻവലിച്ചു; 10 ജില്ലകളിൽ അതിശക്ത മഴ മുന്നറിയിപ്പ്, ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞതോടെ റെഡ് അലർട്ട് പിൻവലിച്ചു. മൂന്ന് ജില്ലകളിലാണ് റെഡ് അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നത്. റെഡ് അലർട്ട് പിൻവലിച്ചുവെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്ത മഴ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻറെ മുന്നറിയിപ്പിൻറെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 10 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

ഈ നാല് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് അതിതീവ്ര മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് നാല് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട എന്നീ ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

